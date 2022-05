Renfe convoca a pasajeros tras la ola de quejas por un ajuste de frecuencias y horarios

Trabajadores que tienen que decidir entre levantarse a las cinco de la mañana o conciliar con sus hijos, otros que se ven obligados a madrugar tanto que tienen que esperar a la puerta de sus empresas porque aún no han abierto, otros que han pedido reducción de jornada para poder trabajar, esperas de más de una hora por averías, abonos de viaje de entre 300 y 400 euros mensuales… Son algunas de las quejas de los pasajeros de dos de las líneas de tren más afectadas por la supresión de frecuencias y los cambios horarios tras el COVID y la entrada en funcionamiento el pasado mes de diciembre del AVE gallego. Y no son precisamente rutas del rural, sino que conectan las principales ciudades: el Eje Atlántico A Coruña-Vigo, una de las que más demanda tiene de toda España, y A Coruña-Santiago-Ourense. Sus reclamaciones ya han sido trasladadas a Renfe desde todos los partidos políticos —tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso—, el propio Defensor del Pueblo y el Valedor, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), diferentes concellos —entre ellos el de A Coruña—, el Consello Social e Económico (CES), la Diputación de A Coruña e incluso la Dirección de Fomento en Galicia.

A raíz de estas movilizaciones, encabezadas por las plataformas de usuarios Perder O Tren y Media Distancia, el operador ferroviario hizo algunos reajustes en su programación (dos conexiones más entre Vigo y Santiago y nuevos horarios en la línea A Coruña-Santiago con Lugo y Ourense) y anunció la creación de un comité de clientes para atender las demandas de los viajeros gallegos. Tras hacer una selección ante notario de los interesados en la iniciativa, con una inscripción que se limitó a cuatro días —del lunes 25 de abril al jueves 28—, Renfe convocó a los usuarios para hoy por la tarde en Ourense, pasado mañana jueves en A Coruña y el miércoles de la próxima semana en Vigo. En total, ocho viajeros habituales de los trenes Avant y Media Distancia llamados a cada foro. “Renfe Viajeros, desde el objetivo de focalizar su actuación en el cliente, tiene interés en conocer su opinión sobre diferentes cuestiones que engloban la prestación de nuevo servicio”, recoge el operador en el formulario de inscripción de este “Foro de Experiencia de Cliente en Galicia”.

Con estos encuentros, asegura Renfe en un comunicado emitido esta tarde, se propone “mejorar la experiencia de viaje y satisfacer las expectativas de la mayoría de los clientes que utilizan esos servicios”. Para ello, el operador ferroviario preguntará sobre su valoración y experiencia del servicio antes, durante y después del viaje.

Desde las plataformas Perder o Tren y Media Distancia Galicia cuestionan la falta de transparencia del proceso ya que no se comunicó a los representantes de los colectivos que la iniciativa ya se había puesto en marcha hasta un día antes de que concluyese el plazo. Ponen entre dicho la “utilidad” de este foro tal y como se ha diseñado: “Lo entendemos como una técnica de desgaste y además da una idea de cómo hace las cosas Renfe: sin transparencia ni rigor. No se ha dado información para que sea una iniciativa accesible a la gente y, además, en un plazo cortísimo”, cuestiona Iria Méndez, portavoz del colectivo de usuarios afectados Perder O Tren. Denuncia además que no ha habido una avalancha de interesados en participar, tal y como asegura Renfe para “justificar” un sorteo ante notario, ya que no se le ha dado publicidad. “Responde a la presión que nosotros hemos ejercido al saber que querían hacer un foro a su medida; no quieren mejorar el servicio —sostiene Méndez—, sino encontrar argumentos que ratifiquen su posición”.

La reclamación de los trabajadores y estudiantes afectados por los nuevos horarios y frecuencias de los servicios ferroviarios tras la puesta en servicio del AVE es tajante: “Que den solución al problema que existe: no se puede entrar a trabajar en las ciudades gallegas a las ocho, no se puede retornar entre ciudades, los precios no son asequibles como corresponde a un servicio público y que los bonos no están bien programas”. A estas carencias, Iria Méndez añade “defectos de calidad importantes”, como —señala— el registro de las horas de llegada, la impuntualidad constante… “Están incurriendo casi en delitos de publicidad engañosa, llevan años haciendo unos determinados trayectos con minutos y minutos de retraso”, se queja.

“Ni el personal en las estaciones sabía del formulario”

“Me inscribí el último día sobre las siete de la tarde, pero creo que mi solicitud ni fue registrada porque no recibí confirmación alguna de que había sido descartada para la convocatoria”, relata una usuaria de la línea Santiago-A Coruña. No se enteró a través de carteles ni de información en las estaciones de tren que Renfe había distribuido formularios para participar en el foro de clientes.

Como la gran mayoría, asegura, tuvo conocimiento de que estaban los impresos disponibles por portavoces de las plataformas de usuarios a los que responsables de Renfe así se lo hicieron saber un día antes de que concluyese el plazo para las inscripciones. “Nada más me enteré traté de hacerme en la estación con un formulario, pero en Información la mujer se mostró enfadada por no tener ni idea de lo que le estaba pidiendo”, relata una pasajera.

Sacó una foto del impreso que la usuaria tenía en el móvil y que le habían hecho llegar desde la plataforma y se fue a preguntar a las taquillas si alguien sabía qué era eso. Al principio todos dijeron desconocerlo, pero luego un trabajador dijo que había unos folletos de inscripción y que un listado con los participantes.

“Me mandaron cubrir ese listado y cuando estaba para irme me llamaron para decirme que no era ese, sino el formulario oficial, que es lo que yo ya les había dicho”, detalla. “¿Conclusiones?”, se pregunta. “Pues que nadie me dio un registro conforme yo había presentado ese formulario y en el listado que tenían no había nadie apuntado de la estación de Santiago; y eran ya las siete de la tarde del último día de plazo”, censura.

“Los formularios no estaban accesibles al público”, confirma otra usuaria de la línea A Coruña-Santiago, que se inscribió el último día y que sí fue seleccionada para el encuentro con Renfe. “Me sorprende que nadie nos informase”, cuestiona.