Tráfico aparta de la carretera a más de 31.000 reincidentes y delincuentes viarios en 15 años

Todavía hay conductores a los que ni las sanciones económicas ni la retirada de puntos del carné y, en consecuencia, la pérdida del permiso al agotar todos los créditos, surten efecto. Incluso hay quienes una vez se quedan sin licencia siguen al volante ajenos a la suspensión de la DGT o que por otros delitos al volante como la conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas son apartados de la carretera por orden judicial. Desde la entrada en vigor del carné por puntos, en verano de 2006, Tráfico retiró el permiso a más de 31.000 reincidentes y delincuentes viarios en la comunidad: 27.691 por cometer tantas infracciones que dejaron el saldo de puntos a cero y 3.377 por sentencia judicial, según datos de la Jefatura provincial de A Coruña, desde donde se coordinan los centros territoriales de Galicia.

Entre dos y seis infracciones, según la gravedad de la conducta, bastan para quedarse sin carné de conducir —los noveles parten con 8 puntos y el resto con 12, que pueden llegar a 15 si en tres años no cometen infracción alguna que acarree retirada de créditos—. Las más leves restan dos puntos pero las hay que suponen la retirada de hasta seis, como es el uso del móvil al volante o circular a velocidades estratosféricas. ¿Las consecuencias de dejar el saldo de créditos a cero? Seis meses sin poder coger el vehículo —tres en el caso de los conductores profesionales—, asistir a un curso de reeducación vial y pasar un examen.

Para tratar de corregir las conductas de mayor riesgo al volante y que todavía hoy conductores y pasajeros no han asumido, Tráfico reformó el catálogo de sanciones con un endurecimiento, entre otras, del uso del teléfono móvil al volante y la no utilización del cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil. Desde el pasado 21 de marzo, tener el móvil en la mano mientras se conduce acarrea la retirada de seis créditos, el doble que antes, y viajar sin el dispositivos de seguridad, cuatro puntos, uno más que con la anterior norma. En todo 2021, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y los agentes de la Policía Local interpusieron 4.198 multas por uso del móvil en Galicia y 3.022 por no utilizar el cinturón de seguridad, lo que se tradujo en la retirada de casi 12.600 puntos y 9.066, respectivamente.

Solo el año pasado por pisar más de la cuenta el acelerador, mandar algún mensaje o responder a una llamada, circular sin cinturón de seguridad, exceder la tasa de alcohol o conducir bajo los efectos de las drogas un total de 1.780 conductores se quedaron sin carné vía administrativa. La mayoría (51%) son notificaciones de retirada a conductores de la provincia de Pontevedra (910), seguidos de los de A Coruña, casi el 30% de total (515). Y lejos de estas cifras, se colocan las pérdidas de vigencia administrativa dictadas por Tráfico en Ourense (205) y Lugo (150). A estos hay que sumar otros 162 usuarios condenados en Galicia en 2021 a la retirada del permiso por orden judicial —78 en A Coruña, 43 en Pontevedra, 24 en Ourense y 17 en Lugo—.

Este año se produjo un aumento de los carnés retirados en Galicia respecto, no solo a 2020 —año marcado por las restricciones de la pandemia—, sino también en relación a los ejercicios preCOVID. En 2021, las pérdidas de vigencia del permiso de conducir en la comunidad aumentaron un 40% respecto a un año atrás (entonces fueron apenas 1.400) y fueron un 15% más que antes del estallido del coronavirus (casi 1.700).

En el balance de estos 15 años del sistema por puntos, los conductores de la provincia de Pontevedra son los más infractores vía administrativa, con un total de 12.329 pérdidas de vigencia por agotar todos los créditos del permiso ( el 44,5% del total), seguidos de los automovilistas de A Coruña, con 9.637 retiradas de carné (el 35% del conjunto autonómico. En Ourense, fueron retirados desde 2006 un total de 3.270 licencias por dejar el saldo de puntos a cero y en Lugo, 2.456.

En el caso de los permisos retirados por sentencia judicial en estos 15 años, A Coruña es la provincia gallega que registra más delincuentes viarios, con 1.495 carnés retirados por los juzgados (el 44% del total), seguida de Pontevedra (1.135, el 34%). Mientras que en Ourense, los jueces dictaron la custodia del carné a 388 conductores de riesgo y en Lugo a 359.

Casi 2.000 sorprendidos sin carné en un año

Ni los robos, ni las agresiones. La mayoría de los juicios por delitos celebrados en Galicia son por saltarse las normas de Tráfico. Cuatro de cada diez procesados en la comunidad se sientan en el banquillo por infracciones penales al volante. En 2020, según los últimos datos disponibles, más de 4.700 conductores gallegos fueron juzgados por circular bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, carecer de permiso o ir a velocidades muy elevadas, entre otros. Pese a que ya son 15 años del carné por puntos, todavía hay automovilistas que se ponen al volante pese a haber agotado todos los puntos de permiso, incluso que tienen retirada el carné por orden judicial o que nunca han pisado una autoescuela y se ponen al volante igualmente.

Conducir sin carné es, tras el consumo de alcohol y/o drogas, el delito que más se detecta en las carreteras gallegas. Fueron un total de 1.859 los conductores llevados a juicio en 2020 en Galicia por circular sin licencia, lo que supone el 40% del total de delitos de tráfico calificados el primer año de la pandemia, según la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. De las cuatro provincias, Pontevedra y A Coruña son, por este orden, las que concentran el mayor volumen de usuarios interceptados sin licencia: 724 detectados en as carreteras pontevedresas y 712, en las vías coruñesas, lo que supone el 75% del total en la comunidad. Lejos de estas cifras, están los automovilistas sorprendidos sin carné en las provincias de Lugo, un total de 144, y de Ourense, 279.