Los viajeros logran el compromiso de Renfe de subsanar los retrasos: “5 minutos son vitales”

Renfe toma nota de las demandas de los viajeros de Media Distancia Galicia tras meses de movilizaciones por un ajuste de horarios y frecuencias que se adapten a la jornada laboral y estudiantil y la puntualidad en las conexiones. Dentro del bautizado como Foro Experiencia que el operador ferroviario estrenó esta semana en la comunidad gallega para conocer de primera mano su valoración y experiencia antes, durante y después del viaje, seis usuarios de A Coruña —inscritos previamente y seleccionados ante notario entre los registrados— pusieron sobre la mesa las cuestiones que deben ser subsanadas para garantizar un servicio de calidad. Más conexiones, horarios ajustados al trabajo y a los estudios, puntualidad y abonos más económicos fueron las principales demandas, junto con la necesidad de mejorar la información disponible en la página web, los accesos a las personas con movilidad reducida y el funcionamiento de la aplicación.

Los pasajeros, según confirmaron a este periódico, consiguieron el compromiso de Renfe de subsanar los retrasos, pero en relación a los horarios adaptados a la jornada laboral o una nueva política tarifaria en los bonos la operadora se remitió al Ministerio de Transportes. Desde la empresa pública eludieron hacer declaraciones por tratarse de reuniones de carácter interno.

Asistentes al encuentro celebraron el ambiente positivo, en el que los representantes de Renfe recogieron las reclamaciones de los pasajeros de las que de muchas —les dijeron— ya eran conocedores. Desde la compra en web, en taquilla, la información en pantallas, la accesibilidad, hasta la seguridad y los tornos y el mantenimiento, la limpieza del tren y las incidencias o el papel de los revisores fueron analizados en la reunión del jueves en A Coruña. Lo mejor valorado, la limpieza en la estación salida y la comodidad de los asientos; lo peor, la falta de puntualidad.

“Un retraso de 5 minutos puede trastocarte todo el día, no es un servicio puerta a puerta, quienes viajamos en tren luego tenemos que coger un autobús que pasa para 20 minutos para llegar al lugar de trabajo. Si (el tren) es puntual, me permite llegar al trabajo diez minutos antes, si va con retraso llego diez minutos tarde”, relató una usuaria en el foro. Renfe recogió el guante y se comprometió a estudiar la fórmula para garantizar esa puntualidad porque “cinco minutos —aseguran los pasajeros— son vitales”. De hecho, una usuaria detalló que Tranvías de A Coruña modificó el horario para cubrir algún tren de Renfe.

En lo que no hubo compromiso fue en las frecuencias y horarios que demandan los viajeros así como tampoco en la revisión de tarifas, ya que no es competencia de Renfe, sino que depende del propio Ministerio de Transportes. Desde el operador ferroviario explicaron a los afectados que retrasar diez minutos una salida tendría efectos sobre otras conexiones y además no hay material disponible para establecer más rutas.

“Necesitamos soluciones”, demanda Iria Méndez, portavoz de la plataforma Perder o Tren. “Si no hay saturación en la red y hay demanda de sobra, pueden cambiar el horario. Si han movido uno de las 15.30 horas a las 15.10, ¿por qué no se hace lo mismo en sentido Vigo a las 15.30 horas?”, se pregunta.

Con el Foro Experiencia organizado el jueves en A Coruña y el martes en Ourense, ya solo falta el convocado para el próximo miércoles en Vigo. Con estos encuentros, Renfe tiene la intención de mejorar la experiencia de viaje y satisfacer las expectativas de la mayoría de los clientes que utilizan estos servicios. En función de los resultados, el operador ferroviario extrapolará actuaciones similares a otros núcleos en distintos puntos de la Península como una herramienta más para establecer una comunicación más directa con el cliente y como mecanismo de diálogo periódico con los viajeros.