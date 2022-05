El candidato a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado a una oposición "enrocada en el no", a la que ha considerado que "le sobraba la sesión de investidura", y les ha propuesto "un pacto de país para hablar con seriedad de los problemas que hay".

"No negamos los problemas, pero no se pueden contar soluciones que no existen o que no dependen de nosotros. Cuando podamos tomar decisiones a nivel nacional seguro que las vamos a tomar (...) les pido un esfuerzo para decirle sí a Galicia", ha señalado.

Durante la segunda sesión del debate de investidura, en su primer turno de réplica a los grupos parlamentarios, Rueda ha defendido su programa de investidura del pasado martes y ha asegurado que no renuncia a intentar convencer a los portavoces de la oposición, a sus grupos y a través de ellos a los miles de votantes de esos partidos.

En su intervención ha criticado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a la que ha pedido "un poco de humildad" por presentarse como "alternativa" y como "lo nuevo", ya que el único candidato en esta investidura es él y su partido, el PP, que obtuvo más del doble de porcentaje de votos en las elecciones de 2020, por lo que le ha recomendado que rebaje su "triunfalismo".

A Pontón le ha criticado, además, que insista "en proyectos y fórmulas que no van a ninguna parte", como la tarifa eléctrica gallega, "que nunca concreta", o el concierto económico, "que perjudicaría a Galicia según todos los expertos", ha defendido, "y que solo existen su investidura de Los mundos de Yupi".

Al portavoz del PSdeG, Luís Álvarez, el candidato a la investidura le ha ofrecido la mano tendida para llegar a acuerdos pero ha lamentado "los líos internos" de su formación entre distintos "líderes" que hacen difícil saben cuál es la postura socialista en muchos temas.

"Hace falta mapa y cantimplora" para moverse por la estructura interna y el liderazgo del PSdeG, ha señalado Rueda.

En su intervención, el candidato ha pedido al grupo socialista que presione para que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez cumpla sus "compromisos", como la "bajada de impuestos" acordada en la Conferencia de Presidentes de La Palma ante todos los presidentes autonómicos de distinto signo político.

Además, Rueda ha demandado a Álvarez "o al líder" de los socialistas gallegos, en alusión a Valentín González Formoso, que exijan a Pedro Sánchez "apoyo y ecuanimidad" para los proyectos gallegos que optan a fondos Next Generation, ya que no son temas "ni del PP ni de la Xunta, sino de Galicia", que "no reclama más que el resto, pero tampoco menos", ha reivindicado.

El candidato ha asegurado que para que le vaya bien a Galicia la Xunta necesita "el apoyo y el empuje" de todas las fuerzas políticas, por lo que les ha pedido tanto a PSdeG como a BNG que colaboren con las iniciativas que han funcionado y en la puesta en marcha de otras nuevas.

Durante su discurso, Rueda ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan estado "a la altura" en temas como el desafío demográfico por no apoyar la ley "pionera" aprobada en el Parlamento gallego, y ha censurado las críticas de los grupos de la oposición "a la sanidad pública", ya que si bien es cierto que hay cuestiones que resolver y que mejorar, también lo es, en su opinión, que estos grupos "no quieran ver" los avances y la fortaleza del sistema.

"Se creen que hablando con milongas o utopías se puede conseguir algo más, buscando rédito político, y las elecciones al final les han dado la respuesta", ha dicho.

En su intervención, Rueda ha defendido las bajadas de impuestos propuestas por la Xunta y ha animado a los grupos de la oposición a practicarlas en vez de "ridiculizarlas", como en su opinión hacen estos grupos también con el Xacobeo, una vía de ingresos y de promoción de Galicia sin igual, ha asegurado.

Según el candidato, se trata de temas en los que los gallegos apoyan la gestión de la Xunta y si la oposición los "ridiculiza" demuestra que no entiende por qué no reciben el apoyo mayoritario en las urnas que sí tiene el PP en Galicia.

"Ustedes no entienden absolutamente nada. No sé cuáles se creen que son las prioridades de la gente", les ha espetado Rueda a los portavoces de BNG y PSdeG, a quienes les ha reiterado que las políticas que ellos proponen no las quiere para Galicia "ni de broma".

"Mi proyecto es seguir por esta senda, que los gallegos han avalado, corrigiendo lo que haya que corregir y con margen de mejora, por supuesto", se ha comprometido Rueda, que ser continuista no es bueno o malo en sí mismo, si no que depende de con qué se continúe, ha explicado el candidato, que ha lamentado "defraudar" a los grupos de la oposición.

"Galicia seguirá siendo absolutamente distinta a lo que proponen ustedes, ténganlo claro", ha concluido Rueda una intervención de una hora, apenas cinco minutos inferior al tiempo que empleó el martes en defender su investidura.

Pontón asegura que el BNG está "preparado" y se presenta como "presidenta"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sostenido que "el BNG tiene un proyecto para gobernar Galicia" y está "preparado para hacerlo", por lo que en su intervención en la sesión de investidura ha enumerado las medidas que ella adoptaría si fuese "presidenta".

En su intervención en la segunda sesión del debate de investidura, Pontón ha contrapuesto los "dos modelos" que representan, por un lado, el PP, que no tiene nada que ofrecer "salvo resignación, rutina y autocomplacencia", y, por otro, el BNG que, a su juicio, cuenta con un "proyecto solvente, ilusionante y capaz de construir una Galicia mejor".

"Lo viejo o lo nuevo; el pasado o el futuro; el PP o el BNG. Esas son las dos alternativas que se confrontan en este debate, esos son los dos modelos entre los que muy pronto elegirán los gallegos", ha expuesto la líder del BNG que relegó la representación del PSdeG en la Cámara.

Durante su intervención, Pontón ha desgranado las medidas que su partido adoptaría si accediese a San Caetano y dirigiese la Xunta de Galicia hasta el punto de que en numerosas ocasiones ha iniciado sus frases señalando que ella "como presidenta" realizaría determinadas actuaciones, lo que ha generado protestas entre la bancada del PP a la que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, les ha tenido que pedir silencio.

Ha sostenido que ella "como presidenta de un gobierno del BNG, aprobaría en el primer Consello de la Xunta un paquete de medidas para ayudar a quienes más lo necesitan" y, para ello, subiría las pensiones no contributivas, aumentaría las ayudas para gastos básicos de vivienda, rebajaría los peajes de las autopistas y activaría ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis de precios.

En este sentido, Pontón ha marcado una decena de objetivos que llevaría a cabo el Ejecutivo que ella encabezaría y que demostraría que "Galicia es un país con futuro, porque tiene riqueza, tiene potencial y tiene gente honesta, trabajadora y capaz de dar lo mejor en los momentos más duros y salir adelante".

"Quiero deciros que es posible una Galicia con una sanidad y educación públicas de calidad, libre de recortes y privatizaciones, en la que las personas mayores tengan una vejez digna, una Galicia en la que la gente joven no tenga que emigrar, en la que tener trabajo signifique tener un salario que permite llegar el fin de mes", ha dicho Pontón dirigiéndose a los gallegos.

Nuevamente apelando a la ciudadanía, también ha remarcado que es posible una "Galicia productiva y con un rural vivo, una Galicia referente ambiental y de energías limpias", así como una Galicia "en la que las mujeres seamos libres e iguales, en la que crezca el bienestar social y no la pobreza" y que cuente "con una democracia de calidad y con unos medios de comunicación públicos al servicio de la gente", así como una tierra "orgullosa de su lengua, de su cultura y que dialogue de tú a tú con otras naciones".

Tras concluir el repaso a las medidas que el BNG activaría desde el Ejecutivo autonómico, Pontón ha reiterado que todas ellas servirían para volver a pensar en una "Galicia en grande" después de 13 años en los que los "señores del PP, nos dejan una Galicia en peores condiciones" de la que encontraron en 2009 cuando Alberto Núñez Feijóo se convirtió en presidente.

De esta Galicia peor, Pontón ha corresponsabilizado al candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, que hoy se convertirá en el sexto presidente de la Xunta de Galicia pero que lo hará, según Pontón, "de forma accidental" puesto que es el "primero al que no eligieron como tal los gallegos".

La nacionalista ha acusado a Rueda de llegar a la Presidencia del Gobierno gallego "de rebote" pese a que tras una década siendo el número dos de la Xunta de Galicia "es imposible citar alguna propuesta de calado" impulsada por él "simplemente porque no existe" porque ""no tiene proyectos ni propuestas", ha censurado.

Álvarez defiende la "alternativa socialista" y avisa: "Galicia no puede esperar" a que Rueda "aprenda"

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha defendido la "alternativa socialista" para liderar Galicia frente a la propuesta "vieja y agotada" presentada por el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien ha avisado: "Galicia no puede esperar a que usted aprenda".

En su intervención en el debate de investidura, Álvarez ha contrapuesto el modelo de país "activado y en marcha", que "recupere la ilusión y el dinamismo, que supere los complejos del PP" frente a la propuesta "sin ilusión" y con "fatiga" que, en su opinión, representa Rueda.

"En vez de ideas frescas lo que vemos es agotamiento y las mismas palabras de siempre", ha sostenido Luis Álvarez, en un discurso en el que ha asegurado que Rueda representa "más de los mismo". "Un tiempo político agotado que ya dio de sí todo lo que podía dar", ha incidido.

Tras iniciar su intervención con unas palabras hacia Alberto Núñez Feijóo, a quien ha agradecido su trabajo como presidente "desde la discrepancia política, pero desde el reconocimiento institucional", Luis Álvarez se ha referido al proyecto de Rueda como un "spin-off" muy "desarticulado". "Es algo así como la secuela de una película ya de por sí mediocre y en la que se empieza a ver la cubierta con los créditos finales, del final de un ciclo político", ha sostenido.

El dirigente socialista, que ha definido a Rueda como "corresponsable" de las políticas de un Feijóo que deja una Galicia "más pequeña", ha rechazado la Galicia que "pinta" el PPdeG. "Si realmente pisase la calle, si escuchase a la gente, se encontraría enseguida con algunos de los grandes problemas del país, con la falta de oportunidades laborales para la gente joven, con las dificultades que tienen miles de pacientes para ser consultados por su médico de cabecera cuando lo requieren o con la débil consistencia de los mecanismos de protección habilitados desde la Xunta para hacer frente a las dificultades derivadas de la guerra de Ucraína o del encarecimiento de los combustibles", ha señalado.

De este modo, tras hacer un "balance" de la situación que dejan los 13 años de Feijóo en cuestiones como la sanidad, las políticas sanitarias y la atención primaria, la demografía o la igualdad, también le ha reprochado a Rueda que "siga sin rechistar la doctrina de su mentor" y "busque siempre a alguien a quien cargarle las culpas de lo que no son capaces de hacer".

"Las sesiones de control al presidente Pedro Sánchez ya hay quien se las haga en el Congreso, y muy pronto irá también el señor Feijóo a hacer lo propio al Senado, eso sí, valiéndose de un puesto de designación creado para defender los intereses de esta tierra, que no son los intereses del PP", ha reprochado.

En este punto y después de que Rueda anunciase el martes que trasladaría una carta a Sánchez con diez preguntas, Luis Álvarez también ha interpelado al candidato popular. "¿Qué puede esperar la juventud con hambre de tener una oportunidad laboral en su tierra, un campamento de verano?", ha preguntado en referencia también a los anuncios hechos por el dirigente popular en este sentido.

A continuación, ha presentado una "alternativa que quiere recuperar la ilusión y la confianza en esta tierra, un proyecto que no quiere levantar muros ni prohibiciones, sino construir un país con futuro que funcione".

Una alternativa de gobierno que, según ha destacado, está "libre de ataduras", que es "colaborativa con la organización federal de la que forma parte, pero en ningún momento subordinada o dependiente de intereses ajenos a Galicia", ha señalado.

Así, ha defendido una Galicia "territorio energético, industrial, científico, de la innovación, de oportunidades laborales, una Galicia que cuenta con una atención primaria de calidad, que sabe cuidar a sus mayores, una Galicia territorio con cultura y lenguas propias, y que las saben preservar y promover como uno de sus tesoros más valiosos".

Frente a "una propuesta vieja y agotada" a la que los "gallegos y las galleas vamos a darle carpetazo tan pronto se convoquen elecciones y tengamos ocasión de ofertarle a la sociedad esa alternativa que en cara el PSdeG", ha sostenido.

El discurso del portavoz socialista ha sido seguido desde la tribuna de invitados por el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; y la vicesecretaria xeral y alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; entre otros cargos socialistas como el presidente de la Fegamp, Alberto Varela; y el senador Xoaquín Fernández Leiceaga.