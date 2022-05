Más de 1.200 rayos detectados en Galicia desde la medianoche

La tormenta eléctrica impactó anoche a muchos coruñeses que fueron sorprendidos por el espectáculo visual de los rayos, que en realidad no supusieron una gran descarga de agua en los concellos de A Coruña y su comarca. Las temperaturas fueron más benignas en el norte con la habitual presencia de nubes, pero eso no impidió que la bolsa de aire cálido acabase impactando en Galicia y provocando una noche de rayos, truenos y agua. De hecho, desde la medianoche Meteogalicia detectó más de 1.200 rayos, de los que 700 fueron en tierra. El grueso de la tormenta eléctrica se produjo entre las 00.00 y las 2.00 horas donde se acumularon más de 800, en el siguiente intervalo hubo casi 300. A esta hora ya no hay ninguno en la comunidad.