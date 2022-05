La plataforma Eólica así non anunció ayer la convocatoria de una manifestación en Santiago para reclamar “alternativas” al actual sistema de explotación de las energías no fósiles que favorezca al conjunto de la población y no a grandes empresas.

Representantes del colectivo, que reivindica estar integrado por unas 175 asociaciones, principalmente ecologistas y de vecinos de zonas afectadas por la implantación de aerogeneradores, señalaron que la manifestación será el domingo 5 de junio por coincidir con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Una representante de la asociación ecologista gallega Adega, Belén Rodríguez, y portavoz de la citada plataforma asociativa, indicó que la manifestación discurrirá bajo el lema Tenemos Alternativa y concluirá con la lectura de un manifiesto con “nueve principios básicos” a favor de cambiar el actual sistema de desarrollo de las energías alternativas. La plataforma quiere pedir que los beneficiarios del actual sistema de desarrollo de energía eólica en Galicia dejen de ser las “grandes corporaciones” que ejercen una “propiedad exclusiva”. En ese sentido, los impulsores de la manifestación reclaman que las energías no fósiles sean “un derecho fundamental y un bien básico” para las personas que deberían dejar de ser “consumidores pasivos” para poder convertirse en “productores activos” si así lo desean. Desde Eólica así non abogan por “potenciar” el desarrollo de “fórmulas como el autoconsumo o las comunidades energéticas locales” capaces de producir y consumir esa energía que no genera gases que contribuyen al cambio climático.