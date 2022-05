Las Fragas do Eume esperan su plan rector 25 años después de ser declaradas parque natural

Ya han pasado 25 años desde que las Fragas do Eume fueron declaradas como parque natural y todavía hoy carecen del Plan Rector de Usos y Xestión (PRUX), un documento que marca qué actividades pueden realizarse en el espacio que se extiende por 9.125 hectáreas de laderas y montes que discurren por los municipios de A Capela, Cabana, As Pontes, Monfero y Pontedeume. Ya en 2014, la Xunta esperaba que ese verano fuese presentado el borrador y comenzase su tramitación. El pasado mes de marzo, la Consellería de Medio Ambiente todavía abordaba con los propietarios el futuro plan rector del bosque atlántico coruñés, el único que carece del documento en Galicia tras la aprobación ese mismo mes del parque del Xurés. El objetivo de la Administración gallega es que las Fragas cuenten con su PRUX a finales de año.

Asociaciones ecologistas advierten de el bosque “no tiene garantizado su futuro” y que el parque natural atlántico “peor conservado”. Representantes de siete colectivos, entre los que figuran la Sociedade Galega de Historia Natural o la Federación Ecoloxista Galega, se reunieron el viernes con la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, para tratar el futuro PRUX del parque eumés. Las entidades acudieron a la convocatoria “molestas por ser convocados con tan poca antelación” y no haber recibido “previamente el borrador”. Igualmente, cuestionaron la “desconsideración de haberla programado en horario laboral cuando los representantes tienen compromisos profesionales”.

“Esta urgencia es totalmente injustificada; la Xunta lleva 25 años de demora en su redacción”, censuraron. Las entidades advierten del “proceso de degradación continuado” de As Fragas do Eume y la “ausencia de medidas efectivas para detener este proceso y lograr revertirlo”. Las entidades no creen que el plan que está elaborando la Xunta solucione los problemas del parque y garantice su futuro.