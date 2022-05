Adif recoge las “sugerencias” del CES sobre las quejas de horarios pero le remite a Renfe

No hay semana en que no lleguen al Ministerio de Transportes, Renfe o Adif quejas de los pasajeros de dos de las rutas con más demanda de Galicia —el Eje Atlántico A Coruña-Vigo y la línea A Coruña-Santiago-Ourense— por las escasas frecuencias, los horarios no ajustados a la jornada laboral y estudiantil y los precios de los abonos. De las reclamaciones no solo son conocedores a través de los propios afectados, agrupados en las plataformas Perder o Tren y Media Distancia Galicia, sino también a través de la Xunta, el Parlamento, partidos políticos, concellos e incluso del Defensor del Pueblo, la Delegación de Fomento en Galicia y el Consello Económico e Social (CES). Aunque la tónica —cuestionan los afectados— es no dar respuesta a los correos electrónicos o las cartas remitidas sobre las deficiencias denunciadas por los usuarios, Adif ha atendido las actuaciones demandadas por el CES, que el pasado 24 de marzo aprobó las “actuaciones necesarias” para ambas líneas presentadas a través de la Unión de Consumidores de Galicia.

En la misiva remitida al presidente del CES, Agustín Hernández; la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, asegura que “sus sugerencias serán tenidas en cuenta” y “aportarán valor para seguir avanzando en la mejora del ferrocarril en Galicia”. No obstante, matiza que el establecimiento de los servicios ferroviarios de viajeros es competencia de los operadores, en alusión a Renfe, por tanto a quien “corresponde la fijación de las características de la oferta de estos servicios”. Hace dos meses, el CES se hizo eco en comisión permanente de las demandas de los pasajeros afectados por la eliminación de servicios tras el estallido de la pandemia y los nuevos horarios de tren desde el pasado mes de diciembre, con motivo de la entrada en funcionamiento del AVE. Desde el CES se sumaron a la ola de reclamaciones de los “ajustes necesarios” para facilitar el uso del tren en las franjas horarias más habituales de desplazamientos por motivos laborales y profesionales, además de la reposición de las conexiones eliminadas por el COVID y que se garantice la puntualidad de los servicios. En la respuesta remitida por Adif, su presidenta destaca el aumento del tráfico ferroviario tras la entrada en vigor del AVE. En concreto, la línea Galicia-Madrid entre marzo de 2021 y marzo de 2022 fue la que más creció de toda España, con un aumento de pasajeros del 93,08%. Destaca además la mejora en las conexiones desde la puesta en servicio del Eje Atlántico, así como las “constantes actuaciones de mejora en la red ferroviaria” gallega.