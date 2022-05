El Gobierno valora la viabilidad de bajar al ‘Pitanxo’ con un robot cedido por Noruega

El Gobierno estudiará “la viabilidad” de utilizar el robot y el sónar cedidos de forma gratuita por una empresa noruega para bajar al pecio del Villa de Pitanxo. Así lo aseguró ayer el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que añadió que primero quiere “tener información de primera mano y ver qué tipo de colaboración traslada la Xunta”, que ya se ha mostrado dispuesta a emplear esta tecnología para acceder al interior del barco.

Eso sí, Miñones incidió en que no ve “indicios” de que sea necesario acceder al barco hundido. “El no poder hacer el rescate de los cuerpos no evidencia la posibilidad de una bajada al pecio y las investigaciones que siguen abiertas por parte de la comisión no evidencian la necesidad de bajar al pecio para resolver lo ocurrido”, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación antes de acudir en A Coruña a un acto de entrega de certificados de reconocimiento a la labor realizada por los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las actividades del Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha reiterado que “en ningún momento” el Ejecutivo ha dicho que no sea posible bajar al barco. “Lo que se ha dicho es que no es posible el rescate de los cuerpos, que fue la demanda inicial que había por parte de las familias”, aseguró.

Preguntado sobre el robot que una empresa privada de Noruega ha ofrecido de forma gratuita para bajar al pecio, Miñones indicó que espera que la Xunta les dé la información “veraz y real” que se conoció este fin de semana a través de los familiares de las víctimas. Fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que informó a las familias en una reunión este sábado de la oferta de dicha compañía noruega.

“La Delegación del Gobierno no tiene esa información. Una vez la tengamos la trasladaremos también al Ministerio y a Presidencia”, añadió, explicando que habría que estudiar la viabilidad de dicho robot para hacer las mediciones oportunas.