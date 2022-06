A Capela acoge el primer centro gallego para la gestión de fondos Next Generation

No solo los grandes, los pequeños concelos también quieren acceder a los fondos europeos. Pero los escasos medios de los que disponen, tanto personales como técnicos, convierten este camino en una misión si no imposible, muy complicada. Para tratar de equiparar las oportunidades en el rural a las que tienen en villas, ayuntamientos medianos y ciudades, la Diputación de A Coruña ha decidido crear una oficina para dar servicios de apoyo y asistencia técnica a los 93 concellos de la provincia para la captación de fondos Next Generation. Y el lugar elegido ha sido A Capela, un municipio de apenas 1.300 habitantes situado a casi 18 kilómetros de As Pontes y a 55 de A Coruña. Se trata del primer centro de estas características abierto en Galicia que persigue mejorar el posicionamiento de los proyectos de la provincia para poder beneficiarse de estas ayudas y lo hace, además, apostando por la descentralización de los servicios.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó ayer que su ubicación responde a una “apuesta clara” de la corporación provincial “por el rural” y “una demostración de que es posible activar proyectos pioneros como este, que ayudan a dinamizar una provincia desde un pequeño municipio”. Formoso destacó la apuesta de la Diputación por la “descentralización de servicios y por la generación de actividad en el rural”, porque —defendió— “los pequeños tienen derecho a vivir, porque no todo tiene que ser en una capital y porque la descentralización hecha con criterio y con sentido es la fórmula de evitar que Galicia se desangre desde el punto de vista demográfico”. Al acto de presentación de la oficina asistieron junto al presidente de la Diputación de A Coruña, el regidor de A Capela, Manuel Meizoso; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; su homólogo en Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y otros cargos municipales de la comarca. “Estoy seguro de que en esta oficina más de una vez veremos alcaldes y alcaldesas de toda la provincia viviendo a gestionar proyectos que van a cambiar la vida de la gente de su localidad”, defendió Formoso. Epicentro Con la creación de esta oficina, A Capela servirá de epicentro de asesoramiento de los 93 ayuntamientos de la provincia con la vista puesta, según destacó el presidente provincial, de “situarla provincia de A Coruña a la vanguardia de España” . “Es un esfuerzo económico muy importante de la Diputación, y por eso, vamos a ser muy cuidados con que la oficina sea una herramienta útil”, destacó González Formoso durante la presentación del espacio que estará operativo durante 2 años y que ha supuesto una inversión de 600.000 euros.