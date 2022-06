Los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) el pasado 15 de febrero, acudirán hoy a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional (AN). Así, los únicos tres marineros que salieron con vida de una tragedia que provocó 21 fallecimientos, tendrán que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de la AN. De ellos, el patrón del barco, Juan Padín, lo hará en calidad de investigado en la causa, al apreciarse indicios de 21 homicidios imprudentes, mientras que su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Kwesi lo harán como testigos. Será a las 09.30 horas cuando comiencen las declaraciones en la Audiencia Nacional, pese a que el tribunal todavía no se ha declarado competente para investigar el caso del hundimiento del pesquero gallego.

Sin embargo, sí le compete comenzar las diligencias, sobre todo las más urgentes, debido a que tiene conocimiento del caso. La Audiencia Nacional trató de remitir a Marín la causa, porque es la localidad donde radica el puerto base del navío. No obstante, dicho juzgado pontevedrés rechazó la inhibición, al entender que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos en aguas internacionales. Por todo ello, hoy declararán ante la Audiencia Nacional, tras ser aplazada una semana esta comparecencia a petición de la procuradora del patrón para poder preparar el interrogatorio. El tribunal también ha establecido que los tres tendrán que acudir de forma presencial a Madrid, pese a que se había solicitado hacerlo por videoconferencia, lo cual fue rechazado. Asimismo, según ha podido saber Europa Press, estas declaraciones servirán también para resolver las medidas cautelares solicitadas por las familias.