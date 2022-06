Cordialidad, pero poco más. La reunión por separado que ayer mantuvo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG), y Valentín González Formoso (PSdeG), se cerró sin acuerdos, pero con lecturas un tanto diferentes sobre el contenido de la misma. Los tres coincidieron en destacar la afabilidad del diálogo, pero mientras que para Pontón y Formoso el encuentro resultó infructuoso, “decepcionante” y “poco productivo” debido a la falta de voluntad del titular del Gobierno gallego para negociar y llegar a consensos y a su falta de iniciativa para buscar soluciones a los problemas de los gallegos, Rueda lo calificó de “positivo” y dio por conseguido el apoyo de la oposición para defender ante Pedro Sánchez determinadas reivindicaciones “de país”, como convocar más plazas MIR para reforzar la Atención Primaria, reclamar la descentralización de los fondos europeos Next Generation o pedir el traspaso de las competencias sobre la costa.

Los tres, en todo caso, admitieron que no hubo ningún acuerdo concreto. Rueda los llamó con la intención de definir una “postura de país” con la que acudir a la reunión, solicitada pero todavía sin fijar, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El titular de la Xunta, a diferencia de su predecesor, recibió a Pontón y Formoso en el exterior de la puerta principal de la sede central del Ejecutivo autonómico y las reuniones se celebraron en una mesa y no en los sofás del despacho.

Sin embargo, estos gestos no ocultan que la distancia entre la Xunta —en la nueva etapa con Rueda al frente— sigue siendo la misma que había con Feijóo. Aún así, el nuevo inquilino de San Caetano destacó que la reunión fue “positiva” porque se “normaliza” el diálogo y siempre es “algo bueno” intercambiar “opiniones y planteamientos” con la oposición. “Hubo coincidencia en la preocupación por los problemas que afectan a Galicia”, dijo Rueda al terminar los cara a cara, primero con Formoso y luego con Pontón, de una hora y cuarto con el líder socialista y de algo más de una hora y media con la portavoz nacional del BNG, que llegó media hora tarde.

Rueda insistió en que su prioridad era buscar una postura común en cuestiones que ya ha trasladado al Gobierno central y que espera abordar en la reunión pendiente con Sánchez: la ampliación de convocatorias MIR, la descentralización de los fondos Next Generation o el impulso de competencias como la ordenación del litoral. Y dio por logrado “el apoyo” puntual de ambos, con mayor o menor intensidad en función del asunto. “En ningún momento me dijeron que estaban en desacuerdo”, soltó.

Con respecto a las convocatorias MIR destacó el respaldo de BNG y PSOE, mientras que también percibió el “apoyo” de Formoso con respecto a lograr respaldo de los fondos para desarrollar los proyectos tractores pendientes en Galicia, y la proximidad de Pontón en demandas de competencias como la de costas o el traspaso de la AP-9.

Pero quiso dejar claro que ambos líderes de la oposición no dieron importancia a las infraestructuras pendientes, como que la alta velocidad ferroviaria llegue a a las principales ciudades o se acaben las autovías que están obras.

Sobre las propuestas con que acudieron Pontón y Formoso, sobre todo de más fondos para la Atención Primaria o un plan de choque para aliviar la escalada inflacionista, Rueda no las tuvo en consideración.

Ana Pontón se preguntó “para qué” los había citado Rueda si no tenía voluntad alguna de llegar a acuerdos. “No sé si quería esa foto, la tiene, pero los gallegos no van a tener alternativas”, censuró, al tiempo que lamentó la inacción de la Xunta en el ejercicio de sus funciones más allá de poner encima de la mesa reivindicaciones para plantear en Moncloa y que el BNG comparte, pero más ampliadas, aunque para ello haya que reformar el Estatuto, algo que también pidió Formoso —a lo que Rueda no da prioridad alguna—. La dirigente nacionalista pedía, entre otras ocas, 700 millones de euros para ayudar a las personas con las rentas más bajas y a los autónomos y pequeñas empresas, y otros 200 millones de euros para un plan “de choque” para la Atención Primaria.

Formoso calificó de “poco productivo” el encuentro y de “decepcionante”, sobre todo en materia sanitaria ante el “colapso”, por la falta de iniciativa de una Xunta a la que ve “inmovilista”. Reclamó incrementar en 140 millones de euros el presupuesto de Atención Primaria, subir el mínimo exento en el tramo autonómico del IRPF para ahorrar 430 euros a un millón de contribuyentes o redistribuir entre transportistas, pescadores y ganaderos 250 millones de euros que la Xunta recauda por el impuesto de hidrocarburos. Exigió también que el Gobierno gallego ejerza sus competencias y deje de plantear de forma sistemática reivindicaciones al Estado. “La Xunta no puede estar en un simpa permanente, sino que tiene que hacer sus deberes”, espetó.