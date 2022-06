El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha pedido "no especular" sobre las causas que provocaron el colapso del viaducto de la A-6 --en O Castro (Lugo)-- este martes. Miñones ha destacado que "es importante no entrar en especulaciones" y dejar que continúe la investigación, ya en marcha. Además de conocer los factores, el delegado ha reconocido que su máxima preocupación es "la conectividad con la meseta". El tráfico en la Autovía del Noroeste (A-6) está cortado en el tramo afectado -cerca del límite entre las provincias de Lugo y León-, en ambos sentidos, por lo que la circulación se desvía por la Nacional VI en este punto.

Miñones ha proclamado que el objetivo principal es "abrir cuanto antes" el vial de doble sentido "con seguridad" pero, mientras tanto, "se reforzará el servicio a través de nacional". "Ayer también se habló con el alcalde de Pedrafita para reforzar la seguridad en el interior del municipio", ha comentado.

El delegado del Gobierno ha defendido las actuaciones llevadas a cabo en la vía, remarcando que "gracias a los trabajos de inspección se detectó la problemática".

"Si no se llega a hacer esa labor de mantenimiento, de investigación, no se habría detectado esa problemática existente en el cableado y, por tanto, ese otro problema que estaba más oculto. Debemos estar contentos de que sucediese cuando sucedió y de que no haya pérdidas de vidas", ha indicado el representante del Gobierno en Galicia.