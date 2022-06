El Gobierno esperará al resultado de las investigaciones en curso para decidir el despliegue de medios con el fin de atender las demandas de las familiares de las víctimas del pesquero Villa de Pitanxo y esclarecer las causas sobre el accidente.

Así lo explicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al responder ayer una pregunta del diputado popular Joaquín García Díez sobre los planes del Ejecutivo para aclarar las circunstancias del hundimiento del pesquero, en presencia de una veintena de familiares de las víctimas, quienes siguieron el pleno del Congreso desde la tribuna de invitados.

Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno con las familias de los marineros fallecidos en aguas de Terranova y detalló que existen varias pesquisas en curso, dos judiciales y otra de la Comisión Independiente de Investigación de Accidentes del Medio Marítimo, y que “lo más prudente” es esperar a sus resultados para determinar los “mejores medios”, esclarecer las causas y atender a las “demandas de las víctimas”.

El diputado popular replicó: “No vuelva a decir que es imposible bajar al barco; el objetivo de la investigación no es la localización del pecio. Si quieren ayudar a que (los familiares) cierren su duelo y se aclare lo que ocurrió el 15 de febrero, colaboren buscando las pruebas, que están en el fondo del mar”. García Díez aseguró que el objeto de la investigación en curso no es la localización del pecio y que los familiares “ya renunciaron a encontrar los cuerpos, pero para cerrar su duelo necesitan acercarse a la verdad”, lo que, en el futuro, contribuirá a que no se repita un accidente como este.

“¡Qué triste y qué indecoroso que utilicen ustedes el dolor de las víctimas ante una tragedia como esta para atacar políticamente a este Gobierno!”, advirtió la ministra. “No ponga en boca de este Gobierno algo que no se ha dicho. Este Gobierno, el presidente, el ministro Luis Planas, y yo nos hemos puesto a disposición de los familiares para esclarecer las causas”, concluyó.