El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, mantiene “sobre la mesa” la oferta, en lo que a Galicia se refiere y a un año de las municipales, para que “gobierne la lista más votada”, pero advirtió de que “si se hace, será con todas las consecuencias, no solo dónde ‘me’ convenga”. A preguntas, tras el Consello, sobre las informaciones que apuntan que el PP facilitaría que gobierne el PSOE si los socialistas lo hacen en Andalucía —en caso de que la aritmética lo permita— y sobre si, en ese caso, la formación popular apoyaría en Ourense que gobierne el PSdeG, Rueda respondió que queda un año para las elecciones municipales y que mantiene la “oferta” de que “gobierne la lista más votada”.

“Es lo normal, lo lógico y lo que todo el mundo entendería muchísimo mejor. Cuando me refiero a todo el mundo y a la mayoría, es porque estoy seguro de que cuando la gente va a votar, va a votar pensando que le gustaría que gobernase a quien vota”, indicó. “Queda un año y mucho tiempo para hablar”, indicó.

Sobre el incremento salarial a los médicos de Atención Primaria, Rueda destacó que se trata de un “reconocimiento” por su esfuerzo, si bien admitió que no es la “solución definitiva”, porque eso depende de medidas “estructurales” del Gobierno central, como incrementar las plazas MIR. “Pero con independencia de la cuantía, que puede ser discutida, no tiene mala acogida el plus salarial”, dijo.

El presidente de la Xunta ve al Gobierno central sin argumentos para rechazar el traspaso de Galicia de las competencias sobre el litoral. “Es más una cuestión de voluntad política que de impedimento legal”, argumentó.