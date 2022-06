La Xunta alerta de las “dificultades” que tendrán las comunidades para poder ejecutar “en tiempo y forma” los 20 millones de euros reservados este año para paliar los daños del lobo, debido —señala— “al atraso que acumula el Gobierno central a la hora de repartir estos fondos”.

Según ha trasladado la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la conselleira Ángeles Vázquez ha participado en la Conferencia sectorial de medio ambiente, en la que ha mostrado su inquietud ante el hecho de que “a estas alturas del año” las comunidades “aún no sepan cuánto les va a corresponder de los fondos consignados en los presupuestos estatales de 2022 para compensar a los ganaderos afectados por el lobo”. Asimismo, ha insistido en que nueve meses después de que el Ministerio de Transición Ecológica comprometiera públicamente los fondos, “aún no se han fijado los criterios de reparto para proceder a su territorialización”. Vázquez ha lamentado que, en todo caso, el reparto “ya no se podrá realizar hasta después del verano”.

Si se atrasa hasta otoño, advirtió, “puede haber problemas de ejecución” al quedar “poco margen de tiempo para gestionar y ejecutar los fondos asignados a cada comunidad”. Por otra parte, la titular del departamento de Medio Ambiente ha pedido al Ministerio que aclare cómo va a invertir los 82 millones de euros del programa europeo Next Generation que ha reservado para repartir entre los espacios marinos protegidos y también ha demandado que admita en la próxima convocatoria de los fondos de la Fundación Biodila la inclusión de proyectos de municipios de menos de 50.000 habitantes.