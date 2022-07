La Xunta ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en A Coruña y el área metropolitana. En las Rías Baixas y el interior de Pontevedra la alerta es de máximo nivel para 48 concellos por los efectos que pueden causar las altas temperaturas sobre la salud durante los próximos días. A Coruña, Arteixo, Oleiros, Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos, Abegondo, Bergondo, Carral, Miño estarán Oza-Cesuras estará en situación de alerta de nivel 1 por episodio de calor, además de Ares, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Carballo, Cariño, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior.

En el interior de la provincia, la situación será similar para Curtis, Coirós, Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

Meteogalicia advierte de la entrada de aire muy cálido africano, que provocará un episodio de calor al menos hasta el domingo, cuando está prevista la entrada de brumas costeras. Sanidade acerca una serie de consejos útiles para estos próximos días de calor:

Bebe más líquido del habitual sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta fríos

Evita bebidas calientes, alcohólicas, café, té y bebidas azucaradas

Come verduras y frutas

Evita comidas copiosas

Usa ropa de tejidos naturales, ligera y de color claro

Utiliza sombrero, gafas de sol y cremas de protección solar

Asegúrate de llevar calzado cómodo, fresco y que transpire

Permanezca en espacios ventilados y acondicionados en el interior de los edificios

Utiliza las habitaciones más frescas de la vivienda

Baja las persianas durante el día y abre las ventanas por la noche para ventilar

Utiliza ventiladores

En los momentos de calor más intenso, refréscate con una ducha o un baño en agua templada

Procura eludir las aglomeraciones de personas en locales sin aire acondicionado

Evita las horas más calurosas en el exterior

Reduce la actividad física

No dejes a personas mayores, a niños o animales de compañía en el interior del coche

No acudas a la playa en horas de calor máximo, a mediodía y a primeras horas de la tarde. Nunca debes quedarte dormido tomando el sol

Utiliza cremas de la máxima protección posible, nunca inferior a quince

Si tienes parientes o vecinos que vivan solos, es conveniente hacerles un seguimiento especial estos días, comprobar que adoptan las medidas recomendadas y que su estado de salud es el habitual

El Comité de Plan de Calor de la Xunta está operativo desde el pasado 1 de junio. Tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para reducir los efectos en la salud asociados a las altas temperaturas y definir un sistema de intervención según los niveles de alerta establecidos. También tiene como misión establecer canales de coordinación interinstitucional entre las unidades competentes en la materia.