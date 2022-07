Sombra y agua. Es lo que más se buscará durante los próximos días en Galicia, que en esta ocasión no se libra de la segunda ola de calor del verano tras pasar de puntillas por la primera. En la comunidad gallega junto con Castilla y León, Canarias, Andalucía y Extremadura se activó ayer alerta por temperaturas que llegaron a superar los 40 grados. Bien en primera línea de los arenales, donde corre más la brisa, o en la arboleda de las playas fluviales, será donde mejor se sobreviva a al calor extremo que hará subir el mercurio por encima de los 28 grados en prácticamente toda la geografía gallega y que en algunos concellos se llegará a los 41º, según las previsiones de MeteoGalicia. Localidades como A Coruña soportarán las temperaturas más altas de lo que va de año.

Ante esta subida del mercurio, la Xunta decretó ayer la alerta en 138 ayuntamientos. En 48 —todos de la provincia de Pontevedra— se activó el nivel máximo de calor. En otros 90, la alerta es de nivel 1, entre los que destacan 38 municipios del noroeste de A Coruña (Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior). En este mismo nivel están otros 33 concellos del interior de A Coruña, cinco de la comarca de Valdeorras y 13 del área del Miño en Pontevedra.

En las ciudades gallegas, el mercurio ayer se movió entre los 26 grados de A Coruña y los 35 de Ourense, con mínimas que más bien parecían de un día de primavera, con una noche donde las temperaturas oscilaron entre los 14º de Lugo y los 21 de Vigo. En la urbe coruñesa los valores nocturnos llegaron a los 17 grados.

El termómetro hoy volverá a estar al rojo vivo. Será un fin de semana en el que media Galicia estará en alerta por temperaturas por encima de los 34 grados y que en algunas zonas sobrepasarán los 40 grados. Según la predicción meteorológica a medio plazo de MeteoGalicia, el predominio de las altas presiones continuará como mínimos hasta el viernes de la próxima semana.

Los cielos hoy estarán poco nublados o despejados durante todo el día en toda la comunidad. El viento soplará del este y nordeste, fuerte en los alrededores del Cabo Ortegal. En las Rías Baixas se esperan brisas.

Galicia permanecerá mañana bajo la influencia del anticiclón pero además afrontará la entrada de una masa de aire cálido desde el sur que aumentará la sensación de calor. En la provincia de Ourense continuarán en alerta amarilla por temperaturas extremas (por encima de los 36 grados) el área del Miño y la zona de Valdeorras. Las máximas previstas en las ciudades se esperan en Ourense (38 grados), seguida de Lugo y Santiago (33), Pontevedra (32) y Ferrol (31). En Vigo el termómetro alcanzará los 29 grados y en A Coruña, nuevamente los 28º. En cuanto a las mínimas, hay jornadas de primavera que ni durante el día se llegan a esos valores. En Vigo las temperaturas nocturnas serán de 21 grados y en A Coruña se esperan 17.

No eran ni las cuatro de la tarde cuando en algunas localidades gallegas ayer ya se habían alcanzado los 35 grados y en otras incluso se superaron. Es el caso de Salceda de Caselas (Pontevedra), donde a las 15.30 horas se llegó a los 36,3. Mientras que a esa hora el termómetro en O Porriño, Ponteares y Ourense marcaba 35,6º.

Las altas temperaturas elevan el riesgo de incendio

El calor es la gran amenaza de los montes gallegos ya que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Para prevenir que las llamas devoren la riqueza natural de los bosques y pongan en riesgo a la población, Protección Civil recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.

Ante las altas temperaturas, aconseja limitar la exposición al sol; mantener el lugar bien ventilado; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en aguas y sales minerales; beber frecuentemente líquidos; vestir colores claros, cubriendo la mayor superficie posible de pie y cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en horas centrales del día; interesarse por las personas mayores y enfermas; y tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

Atentos a los datos de radiación solar

Desde la Xunta, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, invitó a la ciudadanía a disfrutar de las playas de forma segura y responsable, al tiempo que recordó que MeteoGalicia ha incorporado información sobre la radiación ultravioleta, de manera que está a disposición de los ciudadanos.