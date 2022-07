Memoria. Fue la palabra más repetida ayer en Ermua. No olvidar la historia de sufrimiento que causó ETA, pese a su desaparición y desarme. Ni lo que significó el grito atronador que Ermua, Euskadi y España lanzaron aquellos días de julio de 1997, hace 25 años, cuando la banda terrorista ejecutó, con una sádica cuenta atrás de 48 horas, al concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

El país salió a la calle para decir no a ETA. Aquel fue el principio de su fin. Fue un “punto de inflexión triste y desolador”, dijo el Rey en el acto de homenaje que el Ayuntamiento organizó a Blanco en el polideportivo municipal que lleva su nombre. Un tributo enfangado por las duras críticas de la derecha al Gobierno de Pedro Sánchez por su pacto con Bildu en la ley de memoria democrática, desatascada la semana pasada en el Congreso. Marimar Blanco, hermana del edil asesinado y exdiputada nacional del PP, no se privó de recordarlo en su discurso, en el que insistió en que “no hay motivo que justifique trato de favor” a quienes “aplaudían el calvario” al que se sometió a Miguel Ángel. Incluso Alberto Núñez Feijóo aprovechó para acusar al Ejecutivo de “ambivalencia”.

Pese al telón de fondo, el tributo a Blanco a los 25 años de su asesinato, y al de las más de 850 víctimas mortales de ETA, el acto institucional discurrió con bastante tranquilidad. No hubo sobresaltos en el polideportivo, en el que se sucedieron los discursos del alcalde de la localidad, el socialista Juan Carlos Abascal; de Marimar Blanco; del lendakari, Iñigo Urkullu; del presidente Sánchez y del Rey. En el exterior, durante la ofrenda floral, se escucharon algunos abucheos y pitos al jefe del Ejecutivo por parte de un pequeño grupo, pero no lograron romper el espíritu de concordia. El espíritu de Ermua, el de unidad de los demócratas, revivió por unas horas en la localidad vizcaína. No asistieron representantes ni de la izquierda aberzale ni tampoco de Vox, por motivos contrapuestos.

Felipe VI tiró de su propia memoria. Recordó que él estuvo en Ermua el 14 de julio de 1997, tras el asesinato, que estaba “consternado, conmovido, desolado”, que tenía entonces 29 años, los mismos que el concejal del PP. Rememoró aquellas horas angustiosas desde que, el 10 de julio, España se paralizó ante la noticia del secuestro de un “inocente más”.

El Monarca subrayó que el recuerdo de Miguel Ángel “debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días”: “Es de justicia”. El espíritu de Ermua es “la victoria de la conciencia colectiva de todo nuestro pueblo, es la victoria de la dignidad y la moral frente al miedo y el terror”, mantuvo.

La llamada a no dilapidar el legado de Ermua fue constante. La encabezó el Rey: “No nos podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días [...]. Las víctimas del terrorismo dignifican nuestra democracia [...]. Merecen nuestro respeto y nuestra máxima consideración”.

“Fuimos un país distinto” tras aquellos aciagos días, convino Sánchez. “El espíritu de Ermua es un espíritu de convivencia”, añadió. Por eso para el presidente es también capital la “memoria”, porque la paz “ha costado mucho dolor”, que debe transformarse en una “conciencia colectiva indestructible”. El jefe del Ejecutivo comenzó su alocución precedido por aplausos. No de la hermana del edil. Él se dirigió a ella al final (“estimada Marimar”) para asumir que nada podrá reparar la ausencia de su hermano, pero eso no debe impedir que los demócratas sigan “empeñados” en la “memoria” y el “afecto hacia las víctimas”.

Marimar intervino poco antes, pero evitó un choque directo. Sí subrayó que “ETA y HB, hoy Bildu, son la misma cosa”, que “los fines que perseguían” los terroristas siguen “más vivos que nunca en los herederos de la banda”, que la memoria democrática ha de dar a conocer la historia real del terrorismo, con “buenos y malos”. Pero no escapó del tono unitario: “Que nadie olvide lo que logramos, la unidad frente al terrorismo y frente a quienes no lo condenaron y siguen sin hacerlo”. El reproche era evidente, pero en la Moncloa y en la dirección del PSE admitieron que se había “contenido” y que su discurso fue “suave”, bastante menos duro que el del día anterior en el tributo organizado por el PP.

Quizá para no empañar el sentido del tributo, Feijóo prefirió hacer declaraciones al final, cuando se habían marchado el Rey y el presidente. Y, sin calificar el discurso de Sánchez, subrayó que “lo mínimo” que se puede exigir a Bildu es que condene los atentados de ETA. En la Moncloa no podían ocultar su irritación con la actitud del PP, que “siempre utiliza ETA para desgastar al PSOE”, pero concedían que quizá hubo un error de cálculo con la ley de memoria.