Galicia no envejecía tanto desde hace dos décadas: el doble de jubilados que menores

La radiografía de los hogares gallegos gana año tras año más bastones y pierde biberones. Galicia es la segunda comunidad más envejecida del país, tan solo por detrás de Asturias, con ya el 26% de su población por encima de los 65 años. Tras encadenar más de 20 años con el peor saldo vegetativo de toda España —en 2021 registró 18.000 muertes más que nacimientos—, tres décadas sin que los partos superen las defunciones y ya con el doble de fallecimientos que alumbramientos, en 2022 se agrava todavía más el declive demográfico en el que lleva instalado la comunidad desde finales de los ochenta: son ya 213 habitantes mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años. Lejos de contenerse el envejecimiento en Galicia, este año ha ido a más; en concreto 6,2 puntos porcentuales más que la tasa registrada en 2021 (207,3), según un informe elaborado por la Fundación Adecco a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor incremento interanual registrado en la comunidad gallega desde 2002. O lo que es lo mismo, Galicia no envejecía tanto desde hace 20 años.

A la cabeza de los territorios que más canas peinan se mantiene Asturias, con un índice de 240 jubilados por cada 100 niños y adolescentes, lo que la convierte junto con Galicia y Castilla y León en las tres comunidades con más del doble de población mayor que joven.

En el otro extremo de la tabla está Murcia (90,4), la única autonomía por debajo de la barrera de los 100 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16 años, es decir tiene todavía más población infantil y adolescente que jubilados. En el conjunto nacional, la tasa de envejecimiento este año se sitúa en133,5, lo que supone 4,3 puntos más que en 2021. En el dato global se trata del mayor incremento interanual registrado desde 1999; es decir, España no envejecía tanto desde hace 23 años.

Evolución

Aunque Galicia es la segunda comunidad más envejecida de España no se coloca en el mismo puesto en relación al incremento experimentado en el último año. En el mapa nacional, Asturias es donde más aumentó el envejecimiento respecto a 2021 (8,9 puntos), seguida de Canarias (7,7), Cantabria (7,5) y Castilla y León (7). Y en el quinto puesto, Galicia con un repunte de 6,2 puntos en un año.

También por encima del aumento que se ha dado en el conjunto del país (4,3) están País Vasco (5,6) y Extremadura (4,5). En el otro lado del ranking demográfico están Castilla-La Mancha (3,4), Baleares (3,2) y Murcia (2,2).

De las cuatro provincias gallegas, lidera la tabla de envejecimiento Ourense (309,5%, es decir, se contabilizan 309 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), seguida de Lugo (278,7%), y A Coruña (204%). La provincia más joven de Galicia es Pontevedra (180,9%). No obstante, es Pontevedra la que experimentó en el último año el mayor aumento de la tasa de envejecimiento (6,7 puntos más), seguida por Lugo (4,9) y finalmente A Coruña y Ourense (en ambas el crecimiento fue de 5,9 puntos).

Desde la Fundación Adecco apuntan que el envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos más determinantes de este siglo, siendo sus efectos ya muy evidentes, y particularmente visibles en el mercado laboral. Así, una de cada cinco personas que tienen trabajo o lo buscan en Galicia —el 21%— tiene 55 años o más, frente al 14% de hace una década: en 2030 —advierten— superarán el 25% de la población activa.

A pesar de este peso cada vez mayor de la fuerza laboral sénior, se produce una paradoja, ya que las personas mayores de 55 años encuentran dobles barreras para acceder al mercado laboral. En la actualidad, detallan desde la Fundación Adecco, 25.400 profesionales que superan esta edad buscan trabajo en Galicia y el 58% es desempleado de larga duración, una cifra que desciende hasta el 47% para el resto de la población.

El mercado laboral tiene rostro sénior

La sociedad envejece de forma imparable, la tasa de natalidad se contrae (hoy en mínimos históricos) y la esperanza de vida bate récord (que ya alcanza los 83 años). Todos estos factores se trasladan al mercado laboral. Desde la Fundación Adecco reivindican el talento sénior como indiscutible motor para la competitividad de las empresas y del país: “El empleo de los profesionales mayores de 55 años no solo es un asunto de justicia social, sino un elemento clave para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, particularmente en lo que respecta al sistema de pensiones”, apunta el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero. En este sentido, apela al compromiso de empresas y administraciones para que “el envejecimiento imparable de la sociedad vaya acompañado de una mayor conciencia y sensibilidad social. “España no podrá mantener su posición competitiva global sin la fuerza laboral sénior”, advierte. Para el director de Adecco, no se trata únicamente de un tema económico, sino de un factor crítico para promover un envejecimiento saludable y activo, teniendo en cuenta que el desempleo, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, es uno de los grandes disparadores de problemas de salud mental (depresión, estrés, etc.) cada vez más frecuentes entre los desempleados mayores de 55 años. “Es fundamental posicionar el talento sénior como prioridad nacional, tanto en las dinámicas públicas como en las estrategias empresariales”, asegura. En este sentido, desde la Fundación Adecco concluyen que las políticas activas de empleo, con foco en la formación y recualificación de las personas sénior, para reubicarles, si es preciso, en otros sectores que actualmente están generando empleo, así como la apuesta por el #TalentoSinEtiquetas y las políticas de reskilling y upskilling en las empresas, son “herramientas clave” para “poner en valor el talento sénior y avanzar hacia empresas y sociedades más competitivas y resilientes”.