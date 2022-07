Los partidos empiezan a engrasar la maquinaria electoral para la próxima cita con las urnas. A un año de las elecciones municipales que abrirán el camino a la Xunta, las formaciones políticas gallegas ultiman equipos y candidatos. En el PSdeG, prevén afrontar durante el otoño las primarias para elegir a sus candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes en los que no gobiernan, como es el caso de las ciudades de Pontevedra y Ourense, donde podrá haber elecciones internas de no alcanzarse un acuerdo entre los posibles aspirantes.

De este modo, según fuentes socialistas, el PSdeG llegaría al invierno con todos sus candidatos elegidos y con margen para que los nuevos aspirantes den a conocer sus proyectos a la ciudadanía. Allí en donde los socialistas gobiernan, se prevé que los alcaldes repitan como aspirantes a la reelección.

El proceso dependerá de la convocatoria de un Comité Federal, que dictará el calendario que después se encargará de desarrollar el Comité Nacional Galego y la Ejecutiva del PSdeG. Si bien en un primer momento se consideraba que esta cita estatal se celebraría antes del verano, el contexto político nacional y la proximidad del mes de agosto sitúa el horizonte a la vuelta del periodo estival. Por ello, los socialistas gallegos confían en que en septiembre se celebre esta cita federal, de la que saldrán las fechas orientativas del proceso interno, informa Europa Press.

También queda por ver cuándo tendrán lugar las primarias para escoger al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, unos comicios que se celebrarán en 2024 si no hay adelanto electoral. La voluntad de la dirección es que no coincidan en el tiempo las primarias a las alcaldías y la elección del candidato a la Xunta, como ocurrió en 2018 en el proceso interno en el que Gonzalo Caballero fue designado como aspirante a la Presidencia de la Xunta, para no restar relevancia a los distintos procesos, según fuentes socialistas.

Comité provincial en A Coruña

En A Coruña, el secretario general del PSdeG en la provincia, Bernardo Fernández, anunció ayer el inicio del trabajo para rearmarse de cara a las municipales de 2023 y mejorar el “resultado histórico” de 2019, cuando logró numerosas alcaldías, las tres ciudades y la Diputación.

En su primer comité provincial tras el cambio de directivas, Bernardo Fernández reconoció unas “circunstancias complejas” en la actualidad, pero dijo estar “convencido” de que el PSdeG es “la mejor opción para gobernar las instituciones”. Reivindicó que los socialistas están “cerca de la ciudadanía”, con las personas “en el eje de sus políticas” cuando gobierna y también lo hace cuando está en la oposición, frente a las “políticas partidistas” de otros partidos. Censuró además que “la Xunta no hace más que quejarse sin ejercer sus competencias”, lo que vincula con “esa visión partidista que tiene de las instituciones”.