El Defensor apremia de nuevo a Renfe por desoír las quejas por horarios y frecuencias

Cuatro meses después de que el Defensor del Pueblo requiriese información a Renfe tras las quejas de los pasajeros del Eje Atlántico (A Coruña-Vigo) y de la línea A Coruña-Santiago-Ourense por los cambios horarios a raíz de la entrada en servicio del AVE —el pasado mes de diciembre— y la supresión de rutas durante la pandemia que todavía no se han recuperado en su totalidad, el alto comisionado volvió a urgir a la operadora que aclare el futuro del servicio en Galicia. Fue el pasado mes de marzo cuando los afectados solicitaron la intervención del Defensor por falta de conexiones en hora punta entre las principales ciudades gallegas, los retrasos en los servicios ofertados y las elevadas tarifas de los abonos.

Ante la comunicación remitida por el departamento que dirige Ángel Gabilondo, Renfe respondió en mayo con el argumento de que realizaba encuestas entre los usuarios y que había creado un comité de clientes con el objetivo de “estudiar cuál es la propuesta de servicios más adecuada”, por lo que el Defensor del Pueblo le requirió entonces que le informase “del resultado y conclusiones de las prospecciones en curso” y también “de las medidas que, a la vista de tales estudios, se acuerde adoptar”.

La falta de respuesta del operador ferroviario a ese segundo requerimiento llevó al alto comisionado, en un escrito firmado por la adjunta segunda, Patricia Bárcena, a reclamarle ayer nuevamente que agilice este trámite. “Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a Renfe, en esta misma fecha se ha requerido la emisión urgente de la misma”, recoge el documento.

“No puede ser que el Ministerio [de Transportes] no pida responsabilidades [a Renfe]”, cuestionan desde las plataformas Media Distancia y Perder o Tren, los dos colectivos en los que están agrupados más de 700 usuarios que se han movilizado en los últimos meses para lograr más frecuencias y horarios ajustados a la jornada laboral y estudiantil. “¿Por qué un servicio público esencial, es decir, que debe garantizar una cobertura territorial completa, bajo un paraguas de asequibilidad para el ciudadano y con unos niveles de calidad mínima, no actúa como tal? ¿Qué pasa en Galicia para que haya trenes en los que no nos dejan entrar, que no haya trenes de vuelta o que los retrasos se computen como les da la gana?”, se preguntan desde la plataforma Media Distancia Galicia.

Los promotores de esta queja colectiva, que ya ha logrado el aval del Parlamento gallego, partidos políticos, concellos —entre ellos el de A Coruña—, diputaciones como la de A Coruña, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) o de instituciones como el Consello Económico e Social de Galicia (CES) y la mediación de la Delegación de Fomento en Galicia, buscan igualar las condiciones de los usuarios de Galicia con el del resto de comunidades. Reclaman una revisión de la programación horaria —con frecuencias aún no recuperadas tras el parón de 2020 por el estallido del COVID— que se ajuste a los horarios habituales de entrada y salida de trabajo y dé servicio a las personas que tienen que desplazarse diariamente, ya que es la única manera de que el tren sea una opción real para ellas.

También es necesario, reclaman, que las tarifas y los abonos sean asequibles y exista flexibilidad, ya que en la actualidad las caducidades son muy limitantes, hasta el último día del mes en curso, según explican, frente a otros servicios, como el Metro de Madrid, donde un abono dura años hasta que el usuario lo consume. La portavoz de la Plataforma Media Distancia Galicia, Iria Méndez, advierte de que en Renfe “falta cultura de transparencia, falta cultura de rendición de cuentas y falta cultura de servicio”. Por eso, ve necesario “profundizar en el compromiso de servicio público que se necesita en todo el territorio” en una situación en la que existen “indicios de que hay defectos en la prestación de este servicio público, que es esencial” y que la empresa debe abordar con urgencia.

Desde el BNG, su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, reclamó ayer al Gobierno central que rectifique su decisión de dejar fuera de las bonificaciones de 100% el servicio Avant media distancia que conecta Ourense, Santiago y A Coruña. Una vez más urgió la mejora de las frecuencias y horarios y aplicar una política tarifaria atractiva que promueva el uso de este transporte colectivo.