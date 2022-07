Las víctimas del Alvia reclaman “luz y justicia” nueve años después del accidente

Familiares y víctimas del accidente del Alvia en Angrois hace ahora nueve años que causó 80 muertos y más de un centenar de heridos se concentraron este domingo en Santiago para reclamar “luz, verdad y justicia”. La movilización la iniciaron al mediodía frente a la estación de tren y la culminaron en plaza del Obradoiro. Por la tarde, el recuerdo del siniestro continuó con un homenaje en el puente sobre la curva de Angrois en la que descarriló el convoy.

“Es triste que nueve años después, en vez de solo rendir homenaje a las víctimas, tengamos que seguir pidiendo justicia y reivindicando una investigación independiente que todos se niegan a hacer”, reconoció el presidente y portavoz de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez.

La previsión es que el juicio por el accidente comience el próximo mes de octubre, pero los familiares censuran su tardanza. “Aunque salga una sentencia, no habrá justicia. La justicia lenta no es justicia y para cuando acabe el proceso habrán pasado 10 años del accidente. El juicio nace cojo y débil”, enfatizó el portavoz.

Mensaje en el que insistió, en la lectura del manifiesto frente a la catedral compostelana Juan Sierra, que perdió en las vías a su hermano Manuel. “El año que viene tendremos una sentencia, pero no sabemos si justicia”, dijo. “Algunas víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años. Para ellos nunca habrá justicia”, expuso como argumento.

Añadió que si bien en 2016 la UE concluyó en su informe que el Gobierno español no había cumplido con su obligación de investigar el accidente por falta de independencia, años después y a pesar de las promesas, la situación es la misma. “Dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha esa investigación. No lo han hecho ni los gobiernos del PP, ni del PSOE, ni el de este último en coalición con Podemos, pese al apoyo inicial y el posterior silencio”, se quejó.

Los afectados señalan directamente a los exministros de Fomento, el socialista José Blanco y la popular Ana Pastor. A Blanco lo acusan de haber publicitado que “la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia”. Y a Pastor le recriminan haber prometido una investigación independiente y “colaboración con la justicia” y que finalmente varios autos señalaran la falta de colaboración de Fomento, Renfe y Adif.

Esperanza Fernández, con tres familiares fallecidos, reconocía el “desgaste” de las familias ante el “peregrinaje constante” por todo tipo de instituciones “en busca siempre de lo mismo: justicia”.

Por último, critican también la actitud de presidentes de Gobierno y Xunta hacia las víctimas, asegurando que pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, todavía no han recibido respuesta.

La manifestación contó con el respaldo del BNG, representado por Ana Miranda y Néstor Rego.