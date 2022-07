La ola de incendios remite en Galicia y bajan a cinco los fuegos activos

La devastadora ola de incendios que azota a Galicia desde hace once días empieza a remitir. Los servicios de extinción consiguieron ayer apagar cinco de los once fuegos forestales que aún permanecían activos y se logró controlar uno de los más agresivos: el de Carballeda de Valdeorras, que se ha convertido ya en el mayor incendio de la historia de Galicia tras quemar 10.500 hectáreas. Pero no fue la única buena noticia. Se lograron estabilizar otros tres fuegos: el de Vilariño de Conso, que afecta al Parque Natural do Invernadeiro, y que quemó 6.500 hectáreas, y los dos que había en Folgoso do Courel donde la Consellería de Medio Rural comprobó que llegaron a unirse y ha pasado a contabilizarlos como un único incendio con una extensión calcinada de 11.100 hectáreas. Solo cinco fuegos continuaban con llama ayer por la noche.

La superficie calcinada por los incendios forestales de estos últimos días en la comunidad autónoma se eleva a 36.762 hectáreas, según el satélite Copernicus, un cálculo que supera las estimaciones ofrecidas por la Consellería de Medio Rural. Así, eleva a 13.612 las hectáreas arrasadas en O Courel y a 12.735, en Valdeorras. El incendio de Carballeda de Valdeorras, que se inició en la parroquia de Riodolas, quedó finalmente controlado en la tarde de ayer tras once días en los que mantuvo en jaque a los servicios de extinción. Su peligrosidad obligó a desalojar aldeas y las llamas devoraron varias casas, pero los servicios de extinción han conseguido finalmente ponerle coto. También se han frenado las llamas y se ha estabilizado el fuego de Vilariño de Conso que se ha cebado con el Parque Natural do Invernadeiro, así como los dos fuegos que asolaban Folgoso do Courel, donde la voracidad de las llamas había forzado desalojos y calcinado viviendas. A última hora de la tarde pasaron a estar estabilizados. Durante la última jornada el dispositivo contra incendios consiguió extinguir un total de cinco fuegos forestales, cuatro de ellos en Lugo y uno en Ourense. El incendio de Palas de Rei, originado en la parroquia de Ramil, se apagó a las 23.37 horas del domingo y arrasó una superficie de 375 hectáreas. También quedó apagado uno de los dos fuegos activos en Oímbra, que entraron a Galicia desde Portugal. Se trata del foco que afectaba a la parroquia de San Cibrao. La Xunta rebajó ayer la superficie afectada por este incendio de 400 a 370 hectáreas. Quedaron extinguidos asimismo los fuegos declarados en Cervantes, tras calcinar 65 hectáreas, en Antas de Ulla, donde se quemaron 54,1 hectáreas de terreno, y el declarado en la parroquia de Nocedo, en Quiroga, con 15 hectáreas afectadas. Mientras, a última hora continuaban con llama solo cinco incendios forestales en las provincias de Lugo y Ourense. Son los dos de Folgoso do Courel, que pasaron a contabilizarse como uno solo, y que quedaron estabilizados, al igual que el de Vilariño de Conso. Y quedaron controlados, además del de Carballeda de Valdeorras, otro en Quiroga (250 hectáreas) y uno en Oímbra (2.100 hectáreas).