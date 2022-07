Jácome da por roto el pacto de gobierno con el PP en Ourense

El grupo de gobierno municipal del Concello de Ourense se rompe de nuevo. Esta vez es Gonzalo Pérez Jácome, el regidor, el que se “libera” del PP al entender que los ediles actuales no quieren reafirmarse en el compromiso del cogobierno local debido al nuevo liderazgo de Manuel Cabezas en el PP de la ciudad. El cabeza de lista popular a las municipales criticó la gestión de gobierno con alusiones al estado del municipio y los rumores de la marcha de los ediles populares del ejecutivo eran cada vez mayores.

Para Jácome “es la gota que colma el vaso”. El regidor les retiró las competencias delegadas en el ámbito municipal, les quitará las asignaciones económicas exclusivas y además les cesará de la junta de gobierno local del Concello de Ourense. La decisión del líder de Democracia Ourensana se traslada también a la Diputación de Ourense: afirma que no formarán parte de las juntas de gobierno y no tendrán “un voto coordinado con el PP”.

Las causas últimas que llevan a la ruptura son tres: las críticas de Manuel Cabezas a la gestión del gobierno tras ser elegido candidato del PP a las municipales, la “falta de compromiso” de los ediles populares con Jácome y la “escasa competencia” de algunos ediles populares en sus competencias delegadas a los que el regidor enjuició de forma directa.

En lo relativo a Cabezas, Jácome arguyó que fue elegido como candidato popular, fuentes internas le aseguraban que los ediles de la formación se marcharían del grupo de gobierno. “Dijeron desde el PP iba a abrir un período de reflexión para ver qué rumbo tomaban de cara a las municipales”, explicó Jácome, para quien “con Ourense no se juega”. “El Concello no puede estar condicionado a intereses de partidos y como alcalde no puedo permitir que unas personas no tenga el compromiso de decir de si se quedan o si no. Entonces entendemos que no nos dejan otra opción. Nos liberan del compromiso del grupo de gobierno”, alega. Y añade que ve “imperdonable” lo que el PP les está “obligando a hacer”. “Hasta aquí hemos llegado”, proclama.

Ante las supuestas informaciones de que los ediles populares se marcharían del grupo de gobierno, Jácome citó “con 48 horas de antelación” y con el asunto motivado de la reunión a Jorge Pumar, secretario general del PP de la ciudad, y a Flora Moure, portavoz popular en el Concello. Ninguno acudió, sino que enviaron a una representante del partido, Ana Morenza, para que ejerciera de intermediaria. Para Jácome, “no es una interlocutora válida, porque es”, dijo, “como si en asuntos de Estado, Sánchez convoca a Feijóo y no acude a la reunión”. El plantón supone para el regidor que el PP no se reafirma en su compromiso para seguir cogobernando la ciudad y de ahí que diga que “Ourense no puede estar condicionado a intereses de partido”.

Además, dirigió críticas concretas a la edil de Termalismo y Turismo, Flora Moure, por la situación del sector en la ciudad; a Sonia Ogando, con competencias en Urbanismo, de quien indicó que “no ha sido capaz de que funcione la Concellería”; o a Jorge Pumar, edil de Medio Ambiente, quien, a su juicio, “quería que cuantas menos cosas se hicieran mejor”.

“Ourense está en marcha y gobernando nosotros cuatro ediles solos y lo haremos mucho mejor que con más gente, porque andar detrás de los demás ediles frenaba algunos proyectos. Ahora que estamos solos tendremos más diligencia”, defendió Jácome, que seguirá al frente de la Alcaldía con tres de sus ediles más afines: Armando Ojea, Telmo Ucha y Antonio Rodríguez. Los cuatro ediles podrán celebrar juntas de gobierno en segunda convocatoria y sacar adelante el día a día de la gestión municipal.

Jácome sacó pecho de su gestión en Infraestructuras desde que adquirió las competencias y de “reparar el coche para hacerlo andar”, en referencia al Concello. Quedan diez meses de mandato del líder de DO en los que la carrera a las municipales marca desde ya el nuevo escenario político. Democracia Ourensana volverá a gobernar en solitario, con cuatro ediles que tendrán que hacer frente a las competencias municipales hasta el final del mandato.