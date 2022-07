El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido esta mañana en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar las necesidades y proyectos pendientes de Galicia en lo que será su primera audiencia oficial. El político gallego se ha llevado una agenda definida de “prioridades”, con el refuerzo de la Atención Primaria como primer punto, pero también, dijo ayer tras el Consello, con el “apoyo” de BNG y PSdeG a sus reivindicaciones tras la interlocución mantenida con sus respectivos líderes, Ana Pontón y Valentín González Formoso, para buscar una “postura común” que apuntale sus peticiones ante Sánchez.

Entre los temas abordados puso sobre la mesa la "urgencia" de las ayudas estatales para los afectados por los incendios en Galicia. En este sentido, remarcó que "tienen que llegar cuanto antes". Ya sea con la declaración de Zona Catastrófica "o con otra figura jurídica", dijo. "Como decimos en Galicia, no podemos quedarnos a velas vir con discusiones burocráticas", apuntó.

Igualmente, Rueda solicitó a Sánchez que "no se politicen" los incendios.

Fondos Europeos

Alfonso Rueda y Pedro Sánchez abordaron también los fondos Next Generation, para los que el presidente autonómico le ha solicitado agilidad. Al respecto, ha remarcado que la Xunta ha presentado "proyectos muy potentes" sin que el Gobierno haya concretado cómo acceder a los fondos.

Sanidad

Sobre Sanidad, Rueda manifestó su "preocupación" por la situación de la Atención Primaria y remarcó la necesidad de que se convoque un MIR extraordinario con un total de 1.000 plazas para que se puedan cubrir las vacantes. "Se debe solucionar esto cuanto antes", dijo.

AVE

Sobre el retraso de la llegada del AVE a las principales ciudades gallegas, el presidente gallego aseguró que lo puede comprender, pero no la falta de aclaraciones. "Podemos entender que haya un problema de retraso en la fabricación de los trenes, pero no podemos entender que no se nos den explicaciones", le trasladó a Sánchez sobre el retraso de los trenes Avril que estaba previsto que llegaran a Galicia este mes de julio.

Igualmente, en el apartado de infraestructuras, Rueda se refirió a la A-6. "No aceptamos que no se nos den plazos sobre cuando se solucionará".

Financiación autonómica

Otro de los temas que el presidente de Galicia abordó con el líder del Gobierno estatal fue la necesidad de abordar un nuevo sistema de financiación autonómica.

Pitanxo

Durante su comparecencia tras la reunión de Sánchez, Rueda informó también de que le había entregado una carta en sobre cerrado de los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo. "Siguen pidiendo que antes de los meses más duros se baje al barco hundido para encontrar indicios. Creemos que es una reivindicación justa de las familias", dijo Rueda.

Audiencias en cadena

La lista de reivindicaciones con las que ha acudido Rueda a Moncloa es larga, pero como no sabe el tiempo que durará la reunión –dado que Pedro Sánchez ha recibido también hoy a los otros dos presidentes del PP recién elegidos, Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juanma Moreno (Andalucía)— las expondrá por orden de prioridad.

La primera es el refuerzo de a Atención Primaria para paliar el déficit de médicos, que en Galicia llega hasta tal punto que no hay ninguno disponible en las listas de sustitución. La Xunta reclama una convocatoria extraordinaria de MIR y que se cree la especialidad de facultativo de urgencias para evitar, tal como sucede ahora, que los médicos de familia abandonen sus plazas para ejercer en los hospitales por sus condiciones más favorables.

Como segunda prioridad, Rueda abordará la gestión de los fondos Next Generation, que van a entrar en su segunda convocatoria, para exigir mayor cogobernanza con las comunidades autónomas. Sin embargo, no ve “normal” empezar a hablar de la segunda fase cuando el 80% de los fondos de la primera están aún sin adjudicar.

En tercer lugar de la lista figura la demanda de explicaciones sobre el calendario para implantar los trenes Avril que permitirán que el tren de alta velocidad pura llegue a todas las ciudades de Galicia y no solo a Ourense, como sucede ahora. La entrada en servicio de los Avril estaba prevista para este mes, pero Renfe informó de que Talgo había incumplido el contrato y que por tanto no se sabe cuándo comenzarán a funcionar.