Tregua en los incendios de Ourense, lluvias en Galicia y extinguido el gran fuego de Boiro

“Este verano no está siendo fácil, puede ser el peor desde que estoy trabajando”, dice un brigadista ourensano que lleva más de 10 años trabajando en la prevención y extinción de los incendios. Es el reflejo de un mes y medio de actividad incendiaria que no cesa y todavía queda la mitad de agosto y septiembre.

Parece que lo peor de esta ola incendiaria de agosto ya ha pasado. Al menos así lo demuestran los tres incendios que ya están controlados en Carballeda de Valdeorras, Boborás y San Xoán de Río, que calcinaron más de 660 hectáreas entre los tres, y también con la estabilización del de O Irixo, que quemó según las últimas estimaciones 680 hectáreas. Sin embargo, el que se originó en Chandrexa de Queixa y otro en Laza, y se unieron en el Macizo Central, sigue activo con 2.100 hectáreas arrasadas, según el último informe de la Consellería de Medio Rural.

Precisamente, en ese frente activo continúan trabajando dos técnicos, 55 agentes, 114 brigadas, 58 motobombas, tres palas,12 aviones y 14 helicópteros.

Bienvenida al agua

Ourense y Galicia no solo respiran en un momento de asueto por la ola de incendios sino que también lo hacen mirando las previsiones meteorológicas para los próximos días. La Agencia Gallega de Meteorología (MeteoGalicia) pronostica que mañana lunes entrará en la comunidad un frente frío por el sur que puede dejar lluvias. El cielo estará cubierto en la mitad oeste y posibilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en la franja atlántica. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado y el viento soplará flojo de componente oeste. El lunes las opciones de chubascos son escasas, un 40%, pero el martes se ampliarán al doble.

En la provincia de A Coruña

Más de una semana después de que empezase, a las ocho de la tarde de ayer, la Xunta dio por extinguido el gran incendio iniciado en Boiro, en la comarca de O Barbanza. Las hectáreas arrasadas por este fuego forestal ascienden a 2.200, de las que 607 eran monte arbolado y las 1.593 restantes, raso. El fuego de Boiro es el mayor de los registrados hasta ahora en agosto en Galicia en lo que respecta a superficie afectada (aunque le sigue de cerca el de Laza). Otros incendios declarados en la provincia coruñesa fueron Monfero, que puso en riesgo As Fragas do Eume, si bien se apagó después de quemar solo 0,01 hectáreas de monte arbolado; As Pontes (dos fuegos de 109 y 60 hectáreas) y Ames (6 hectáreas). En A Coruña ardieron 5 hectáreas en Castro de Elviña.

Nuevas llamas en A Gudiña

Las llamas aparecieron en otro de los puntos más conflictivos durante la campaña incendiaria como es A Gudiña. Medio Rural concretó que el fuego se inició a las 16.50 horas de ayer y quemó más de 20 hectáreas al cierre de la edición. En el incendio forestal trabajaron en un primer momento dos agentes, seis brigadas, tres motobombas, una pala, siete aviones y seis helicópteros para tratar de extinguir las llamas. Anoche el incendio seguía activo y aumentaban los medios de extinción que trabajaban sobre el territorio.