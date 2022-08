Los dos incendios que mantuvieron en vilo ayer al sur de la provincia de Pontevedra, en las localidades de Moaña y Ponteareas, están estabilizados tras haber calcinado más de 45 hectáreas, tal y como ha informado este martes la Consellería do Medio Rural a través de su boletín.

El incendio de Moaña, en la parroquia de Meira, que dio comienzo al filo de las 16.00 horas de la tarde de ayer fue dado por estabilizado a las 23.20 horas, después de que el fuego se llevase por delante más de 20 hectáreas de terreno y mantuviera a los vecinos en tensión, debido a la proximidad de las llamas a las viviendas.

En este sentido, la cercanía del fuego a las casas obligó a la Xunta de Galicia a activar la situación de riesgo para núcleos poblados, la cual ya está desactivada al remitir el peligro para los mismos. Cientos de vecinos se vieron obligados a formar grandes cadenas humanas con cubos, mangueras y hachas para proteger sus domicilios

La virulencia y la rapidez con la que se propagaron las llamas, debido al viento, provocó que estas llegaran a la autovía de O Morrazo, que tan solo una hora después de que se hubiera originado el fuego, obligó a los efectivos a cortar un tramo del vial al tráfico en dirección a Rande.

Medio Rural movilizó a un total de ocho aviones, cinco helicópteros, además de 70 agentes y brigadistas y siete motobombas. Esta mañana, sobre la ría de Vigo todavía se pueden contemplar los resquicios de la tragedia, ya que una humareda se extiende sobre ella. Según informaron desde la consellería, la extinción de fuego evoluciona favorablemente y se trabaja en el enfriamiento de las zonas calientes.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, destacaba en la mañana de este martes que la situación "está bastante controlada" y añadió que, teniendo en cuenta la información que le han trasladado los vecinos que vieron iniciarse el fuego y el 112, "se sospecha" que comenzó por una chispa debido a unas tareas de desbroce, a falta de que de se realice la investigación sobre lo sucedido.

Según informó la regidora, gracias a que el viento amainó, la situación "estuvo tranquila toda la noche", durante la cual trabajó "una brigada de cerca de 30 personas", que además de tareas de refresco, se realizaron quemas preventivas.

Por otra parte, Leticia Santos apuntó que la Policía Local estuvo apoyando hasta las 3.00 horas de la madrugada para guiar a las motobombas e indicar los puntos en los que poder cargar agua. La regidora señaló también que no fue necesario desalojar ninguna vivienda, si bien muchos vecinos salieron de sus casas para ayudar en las tareas de extinción. Según informó la alcaldesa, afortunadamente, a pesar de la virulencia del fuego y la proximidad de las llamas a las casas, finalmente no hubo que lamentar la pérdida de viviendas.

Situación crítica en Ponteareas

Mientras la ría no despegaba la vista de la zona de O Morrazo, en el interior también se vivía una situación crítica tras declararse un incendio en Ponteareas, que arrasó unas 25 hectáreas de masa forestal. El fuego se originó en la parroquia de Guillade, con gran riesgo para núcleos de población, por lo que la Xunta activó la situación dos, una situación que en la actualidad ya se ha desactivado al remitir el peligro para las viviendas.

Medio Rural informaba esta mañana que, tan solo 20 minutos después de haber dado por estabilizado el incendio de Moaña, a las 23.40 horas, era estabilizado el de Ponteareas. Asimismo, los servicios de emergencia se centran en la actualidad en las tareas de enfriamiento en los puntos calientes para evitar que las llamas vuelvan a activarse.

Estos dos fuegos no fueron los únicos que mantuvieron en vilo al área metropolitana durante la jornada de ayer, ya que en Nigrán, si bien el suceso fue de carácter más leve, se registró un conato de incendio provocado muy próximo a las viviendas. Los vecinos se dieron cuenta y pudieron reaccionar a tiempo para evitar que las llamas fueran a más. El incidente tuvo lugar en Camiño do Rial y, si bien afirmaron que no lograron ver al autor, destacaron que el fuego se había originado debido a que lanzaron dos bidones de gasolina entre varias viviendas.

Riesgo extremo en el sur de Galicia

Pese a la aparente calma que deja la mañana de este martes, con ambos fuegos del área metropolitana de Vigo camino a su control y extinción, lo cierto es que no se debe bajar la guardia, ya que según el índice de riesgo de incendio forestal de la Xunta de Galicia, el sur de la provincia se encuentra en riesgo extremo y muy alto.

Dicho indicador establece de forma diaria y para cada una de las épocas de peligro el riesgo de incidencia de un incendio forestal, la probabilidad de propagación y el comportamiento de un incendio forestal en una zona concreta del territorio gallego. Según el mapa y los valores, todo el sur de la comunidad gallega se encuentra en riesgo extremo, debido a la escasez prolongada de precipitaciones y ante una previsión de tiempo seco y soleado en las próximas semanas.

En este sentido, las previsiones meteorológicas para los próximos días se mantendrán con cielos despejados y con los termómetros oscilando entre los 25 y los 30 grados.