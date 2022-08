El Gobierno parece dispuesto a aceptar el reto de Alberto Núñez Feijóo de arrancar el curso político con un cara a cara entre él y Pedro Sánchez en el Senado. “Estamos encantados de debatir”, afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aunque en ningún momento llegó a confirmar que el presidente del Gobierno vaya a comparecer en la Cámara alta, el único espacio donde podría confrontar con el líder del PP, ya que este no tiene escaño en el Congreso y es senador por designación autonómica.

“Estamos encantados de debatir porque es una oportunidad para el Gobierno de poder explicar todo lo bueno que ha hecho para la ciudadanía”, agregó Bolaños, en respuesta al deseo que expresó Feijóo el pasado sábado, en el acto de inicio del curso político con su compañeros de partido, que celebró en Cerdedo-Cotobade y al que asistieron, entre otros, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras; también el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bolaños respondió así en una rueda de prensa en Roma, adonde acudió para asistir al nombramiento por parte del papa Francisco de veinte nuevos cardenales, entre ellos un español, Fernando Vérgez. El ministro se expresó así después de que Feijóo reclamara “empezar el curso con un debate sereno, sosegado, sobre la situación territorial de España”.

Sin aceptar de manera clara ese reto, Bolaños subrayó que el jefe del Ejecutivo no tiene problemas en debatir y resaltó que se trata del presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales desde 1978. “Para el señor Feijóo también sería una oportunidad de estudiarse los temas, no cometer equivocaciones y decir datos que sean faltos”, ironizó Bolaños. A renglón seguido, no se privó de desear “una oposición que estuviera a la altura de España y de lo que merecen los españoles”.

A falta de saber si Sánchez deberá solicitará comparecer en el Senado, en la Moncloa tenían previsto que el jefe del Ejecutivo acudiera a la Cámara alta a finales de septiembre, si no se lo impedía la celebración de la cumbre anual de la ONU en Nueva York. Y, aún así, será para responder en la sesión de control al Gobierno —lo que deja a Feijóo una intervención de tres minutos— y no un debate extenso.

Bolaños consideró asimismo “difícil de explicar” que no se haya aprobado en el Congreso el plan de medidas de ahorro energético, con el voto en contra del PP, que se ha aprobado, en cambio, “en todos los países europeos sin ningún debate con medidas muy similares”.

“Ojalá el señor Feijóo recapacitara y tuviéramos una oposición a la altura de España y del momento. Necesitamos trabajar todos juntos para proteger a la ciudadanía, y no a una oposición que se dedique a defender no se sabe bien a quién y, en todo caso, a las élites privilegiadas”, agregó.

En contraposición, Bolaños resaltó la aprobación esta semana de la ley del sí es sí’, la ley concursal y la ley de ciencia, así como la convalidación de otros tres decretos leyes en el Congreso, lo que eleva a 161 normas las aprobadas en lo que va de legislatura, y la gira latinoamericana que ha llevado a Pedro Sánchez a visitar esta semana Colombia, Ecuador y Honduras.

Por último, recordó Bolaños que el próximo martes Sánchez visitará al canciller de Alemania, Olaf Scholz, para abordar los retos europeos ante el “asedio energético” al que está “intentando someter” el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Europa.