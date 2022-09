“A veces, cuando tenemos alguna comida familiar sale un tema de conversación sobre los incendios”, reconoce entre risas Begoña Soto, emisorista en el distrito forestal XI, el de O Ribeiro-Arenteiro, que engloba los municipios de las comarcas de O Carballiño y Ribadavia. “Alguno de fuera nos dice: ‘¡No empecéis, eh!’”, enlaza su cuñada Rosa Míguez, que trabaja como vigilante en la caseta ubicada en la sierra de A Magdalena, la única del distrito, uno de los 12 puntos de vigilancia fija de la provincia de Ourense, entre los 44 que hay en toda Galicia.

Begoña y Rosa son dos de los integrantes de una misma familia que se dedican a una dedicación común: la extinción del fuego. Manuel Míguez, marido y hermano, respectivamente, es conductor de motobomba, aunque actualmente goza de liberación sindical. José Antonio, un hermano de Manuel, trabaja también en el operativo, al volante de uno de estos vehículos pesados que se utilizan en la extinción del fuego. La vocación se transmite: una hija de Rosa cuenta con la titulación de agente forestal, tras haber trabajado en su momento como vigilante móvil, una tarea a la que también se dedicó, durante un tiempo, una hija de Begoña y Manuel.

“El primero de la familia en empezar fui yo, en 1991. Ya estábamos casados”, recuerda Manuel, de 59 años. “En aquella época no había personal para trabajar en los incendios, casi era necesario buscar a la gente por los pueblos”, señala. La posibilidad de acceder a un empleo para el que había una amplia oferta permitió que no solo él, sino más miembros de su familia, consiguieran acceder.

Su situación, dice Míguez, no es la más frecuente, pero tampoco excepcional. Dado el contexto de aquella época, en la que existía una necesidad de efectivos, hay más casos de familias que lograron un puesto en el operativo de extinción. “Yo estaba sin trabajar en aquel momento, había un hueco y decidí echar la solicitud. Desde entonces me cogieron siempre. Mi otro cuñado, José Antonio, había acabado la mili y también había un puesto libre”, explica Begoña.

En sus comienzos en el operativo, el matrimonio ya tenía hijos, pero la administración no facilitaba medidas de conciliación como las que permiten en la actualidad una adaptación del turno, y compaginar los horarios de la pareja para repartirse el cuidado de los niños. Sin embargo hay aspectos de la jornada laboral que aún convendría mejorar, indican. “Ahora se trabajan 12, 13, 14 o 15 horas durante cuatro o cinco días seguidos, y eso no hay cuerpo que lo aguante”, subraya Manuel. “Habría que mejorar la situación y alternar, por ejemplo, un día de trabajo con otro de descanso”. Su esposa añade que “la gente está pidiendo este tipo de cuadrantes, pero de momento no se ha llegado a nada”.

Con la visión que dan tres décadas de experiencia, la impresión de Manuel Míguez es que “se ha mejorado mucho en vehículos, materiales, medios de protección como EPI, tecnología y herramientas, pero quizá la coordinación falla. Antes la gente estaba más adaptada”. Su esposa Begoña coincide. “Hay gente muy joven a la que le falta experiencia en la extinción”. Se aprecia “sobre todo” a nivel de los mando, considera Manuel.

Unos veinticinco años lleva su hermana Rosa ejerciendo de vigilante fija en una caseta en la sierra de A Magdalena. Se trata de un punto elevado, a más de 800 metros de altitud, desde el que la profesional da la alerta tras divisar la columna de humo y distinguir si es una emergencia real o una falsa alarma. “Doy el aviso, trato de localizar dónde se produce, veo si sube más o no, si me parece una quema o un incendio...”, describe. El cambio climático ha cambiado el comportamiento del fuego tras su inicio. “Hay mucho más combustible forestal y más calor que antes. Tardan menos tiempo en hacerse grandes”, afirma Rosa.

“Se acumulan periodos largos de tiempo sin llover, cuando en los veranos de antes normalmente había precipitaciones en junio, julio o agosto. Además, las temperaturas son mucho más altas. Actualmente, los incendios son muchos menos en número pero más grandes que en el pasado, porque hay mucha más maleza, más combustible. Hace años, alrededor de los pueblos estaban las fincas labradas y paraban el fuego, y eso ahora no pasa. Antes podías tener 50 o 60 incendios en un mismo día, pero se llevaban mejor que ahora”, expone Manuel. Su mujer asiente. “Muchos pueblos están abandonados. Antes había animales en las aldeas, y ahora no queda casi ninguno”, añade Begoña.