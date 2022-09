El Gobierno central ha contratado, con una partida de cerca de 61.000 euros, una asistencia técnica en la investigación que realiza la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que consistirá en una recreación con una maqueta del naufragio que tuvo lugar el pasado febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), con 21 fallecidos y tres supervivientes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el anuncio de esta contratación, que ha sido adjudicada al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

Al respecto, la portavoz de las familias del 'Villa de Pitanxo', María José de Pazo, censura que "es decepcionante" que se vaya optar por una maqueta en "un canal de ensayo" con oleaje para esclarecer las causas del naufragio, por lo que están "muy defraudados".

"¿Por qué se hace una maqueta y no se baja al pecio para grabar y concluir también lo que se dice que se va a hacer con esta maqueta?", cuestiona, con el fin de "tener las causas más fortalecidas" de lo que ocurrió.

Asimismo, se queja de que el pasado 26 de julio los familiares se reunieron con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en un encuentro en el que no les dijeron "absolutamente nada" de esta cuestión. "Nos preguntamos las familias por qué no se nos informó en esa reunión, por qué no se nos informó después y por qué hay tanto oscurantismo", afirma.

Aunque asegura que "todo lo que sea investigar será aplaudido", lamenta que no se baje al pecio. "Es el deber del Gobierno informarnos", sostiene María José de Pazo, quien señala que, "no solo por ética ni humanidad", sino que "legalmente" tienen derecho a estar informados.

Críticas del PP

Por su parte, el Partido Popular ha exigido al Gobierno que "aclare todas las dudas generadas por sus últimos engaños a los familiares del buque 'Villa de Pitanxo".

En un comunicado, el PP censura que el Ejecutivo central "había ocultado a las familias" la contratación de esta asistencia técnica, por lo que tacha de "burla" la "decisión de hacer una maqueta para el canal de olas y no haber querido ir a localizar el pecio".

"¿Piensa el Gobierno que la opción de encargar un modelo de buque para realizar ensayos en el canal de olas es la mejor opción para esclarecer las causas del hundimiento?", cuestionan los populares.

Igualmente, el PP ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno conteste acerca de "qué razones" han llevado al Gobierno a "ocultar" la contratación de esta asistencia técnica.