Santiago se queda sola en su apuesta por implantar una tasa turística

En España solo existe en comunidades como Cataluña o Baleares, aunque hay ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Valencia y San Sebastián que también están evaluando la implantación de una tasa turística para compensar el gasto adicional que supone atender en servicios públicos el elevado número de viajeros que reciben. En el caso de Galicia, Santiago es el único ayuntamiento que apuesta formalmente por esta fórmula, ya que las demás ciudades, así como algunos de los concellos con más afluencia de turistas en verano (Sanxenxo y Nigrán) descartan por completo la opción de imponer un gravamen a los viajeros que pernocten en sus respectivos territorios.

La idea de Santiago no es nueva. En 2017, durante el anterior mandato, la lanzó sin éxito Compostela Aberta, el partido de gobierno. Pero ahora la ha recuperado el actual alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, y, en principio, cuenta con el respaldo de los demás grupos municipales, si bien, en caso de aplicarse, todavía le queda mucho trámite por delante a una fórmula que todavía está sin definir. El detonante de la resurrección de esta propuesta es la ingente cantidad de viajeros que recibe Santiago, que este verano se movió en cifras de récord.

El regidor compostelano recordó ayer que Cataluña y Baleares ya tienen legislación en este ámbito y que en Europa “es habitual”, por lo que reclamó una ley autonómica para que, de este modo, todos los ayuntamientos que lo consideren “necesario y oportuno” puedan implantar una tasa turística.

Destacó el alcalde que en el caso de Santiago es “evidente” que el “éxito del turismo”, pese a ser “maravilloso”, implica un volumen de población en la ciudad histórica que “multiplica por cinco, seis o siete la población habitual”. “Es una población que está todo el tiempo en la vía publica, por lo que genera unos gastos de limpieza, seguridad y conservación que no me parece justo que recaigan exclusivamente sobre los ciudadanos de Santiago”, argumentó Bugallo.

Las demás ciudades gallegas descartan aplicar una tasa al turismo, como confirmaron los respectivos gobiernos locales de A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Ourense y Lugo.

“En A Coruña no tenemos prevista tal medida”, apuntaban ayer desde María Pita. En la misma línea, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que tampoco tiene intención de aplicar ninguna tasa turística. “No habrá ninguna”, declaró.

“La problemática turística que se da en Santiago no es la de Ourense y, por tanto, no figura en la agenda del gobierno. Además, no percibimos que en la calle exista esa demanda”, expuso el alcalde Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

Desde Lugo, su Gobierno arguye que el turismo en la ciudad no está masificado y que todavía hay mucho margen de crecimiento, aunque se pretende que su desarrollo sea sostenible. Un planteamiento con el que coincide el alcalde de Nigrán, Juan González. “El 99% de los viajeros que llegan generan riqueza en el municipio a pesar de que puedan acarrear alguna incomodidad. Pero seguimos queriendo acoger turistas, no nos molestan y una buena parte de la población está esperando por su llegada”, comentó el regidor socialista.

Funcionamiento

La tasa turística se paga en el momento de hacer una reserva o abonar el alojamiento en un establecimiento reglado. En Baleares el gravamen oscila entre uno y cuatro euros por día y huésped, dependiendo de las estrellas del hotel o de si se trata de una pensión o un camping.

En Cataluña las variaciones son muchos mayores y el precio oscila entre 60 céntimos y 5,25 euros por persona y noche en función de la categoría del alojamiento y la provincia. El más caro corresponde a la ciudad de Barcelona, dado que a la tarifa general, ya más elevada que en el resto de la comunidad, se suma un recargo municipal.

En Santiago todavía no hay nada diseñado. Preguntado al respecto sobre el importe de la tasa, el alcalde respondió que habría que realizar un estudio económico específico “en el momento en el que se produzca la habilitación legal” y que “todos los grupos y los ciudadanos lo conocerán”, por lo que “será un proceso garantista”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó el pasado jueves su rechazo a una tasa turística, aunque se mostró abierto a “escuchar” lo que tenga que trasladarle el alcalde de Santiago.

Ocupación hotelera

La ocupación hotelera en agosto en Galicia fue de 90%, lo que equivale a niveles de 2019, anteriores a la pandemia, según datos facilitados ayer por el Clúster Turismo de Galicia. En el mes de julio la ocupación fue del 70% al 80% y en los puentes festivos del 25 de julio y del 15 de agosto hubo una ocupación casi total en algunas zonas de la comunidad.

En el caso de Sanxenxo, los registros de alojamiento fueron “históricos”, superiores a los de 2019, con un 90% o más de ocupación en agosto y de 75% a 80% en julio.