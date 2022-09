A borrasca que nos afecta dende onte quedou illada e non é quen de moverse. As frontes quedan estacionarias, explicando a enorme diferenza de chuvia entre o oeste e o leste.



Mañá temos outra fronte, non tan activa, pero que deixará novamente a meirande parte da chuvia no oeste. pic.twitter.com/b3AjpUSw9O