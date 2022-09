Bos días! Comezamos a semana na influencia da borrasca (#ExDanielle) que nos deixa ventos do sur cálidos e húmidos, con chuvascos que comezan a entrar polo sur e que serán localmente fortes.



🌦️⛈️Así estaremos ata o mércores.

🌤️A partir do xoves comezan a entrar as altas presións pic.twitter.com/lX6U65dMNT