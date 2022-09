Usuarios del bus A Coruña-Ferrol “atascarán” la AP-9 para exigir plazas, horarios y frecuencias

Los pasajeros de la línea de autobús A Coruña-Ferrol siguen pegándose madrugones y carreras a la salida del trabajo o de clase para evitar quedarse sin plaza en hora punta. Ante el aumento de la demanda este mes coincidiendo con el inicio del curso académico, la vuelta al trabajo tras las vacaciones y los descuentos en el transporte público —un incremento de viajeros imprevisto con el que la concesionaria se vio desbordada—, la Xunta requirió el pasado jueves a la adjudicataria un plan de refuerzo que, aunque todavía se está diseñando, ya dio la orden de movilizar más autobuses para los horarios más deficitarios. Con este operativo, la Consellería de Infraestruturas quiere garantizar que ningún usuario se quede en tierra. Pero a los afectados no les vale solo “no quedarse tirados” sino que reclaman tener un servicio que les permita llegar a la hora prevista a su destino y no acumular esperas de 15 o 20 minutos que retrasen aún más la entrada a su trabajo, la visita al médico o la clase en la universidad, ya que la actual programación —reiteran— no se ajusta a los horarios laborales y estudiantiles.

“Estamos cansados de refuerzos, lo que hace falta son frecuencias inamovibles y que los servicios se inicien antes y finalicen más tarde, además de recorridos; los hospitales siguen sin tener buses suficientes”, lamenta la portavoz de la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca, Teresa Vázquez. Ante los retrasos de los últimos días, el colectivo ya ha reservado una nueva fecha en su agenda de movilizaciones: el próximo sábado día 24. Saldrán en caravana a las 11.00 horas desde la Feria Internacional de Muestras Noroeste, en Ferrol, por la autopista hasta Cambre y vuelta “con el propósito de atascar la autopista” como protesta —denuncian— ya no solo por los problemas “sufridos” estos días en el servicio sino “desde hace casi dos años con la empresa de Monbus”. Nuevos retrasos Ayer mismo, relatan afectados, la línea de A Coruña-Ferrol salió a las 07.27 horas, dejando a 40 personas esperando otro bus. El día anterior el servicio de universitarios llegó diez minutos tarde a Fene y lo hizo lleno. “24 personas quedaron en Fene esperando a los refuerzos; pusieron una furgoneta que llegó 35 minutos más tarde con siete plazas, y después taxis”, detallan. El viernes, añaden, en la ruta A Coruña-Ferrol pusieron dos buses y quedaron 12 personas en tierra, y el de Ferrol-Mugardos de las 13.30 horas no salió. Tras el anuncio de la Xunta la semana pasada de reforzar las líneas con más demanda, el colectivo elaboró un documento que registrará en más de una quincena de ayuntamientos de Ferrol, Eume y As Mariñas (A Coruña, Betanzos, Miño, Pontedeume, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Narón, Ferrol, Valdoviño, San Sadurniño, Cedeira, As Pontes, Somozas y Moeche) instándoles a movilizarse y solicitar reunirse con la Consellería de Infraestruturas y el Ministerio de Transportes para lograr mejoras en el transporte interurbano y ferroviario. En el escrito, los usuarios advierten no de “hechos puntuales” sino del “incumplimiento reiterativo del contrato”. “Reciben reclamaciones a diario que vierten a un cajón haciendo caso omiso al malestar y a los problemas que muchos usuarios en este servicio sufren a diario”, recogen los afectados. Hasta en ocho ocasiones califican la situación de “inadmisible”: universitarios que se ven en la obligación de alquilar un piso por la falta de un transporte que se adapte a sus horarios pese a que la distancia entre ambas ciudades es de poco más de 50 km, personas mayores que viven un “auténtico calvario” para acudir a citas hospitalarias o esperas en las paradas de más de media hora a la ida y a la vuelta para garantizar tener un asiento en el autobús. Por ello, reclaman que se recupere la oferta de la anterior concesionaria del transporte interurbano, ampliando frecuencias en las horas de mayor demanda, aumentando el horario de inicio y finalización de los servicios. Los afectados también reclaman a los ayuntamientos que se movilicen para exigir al Gobierno central un tren de cercanías que ponga fin “a la discriminación” de la comarca y salve los poco más de 50 km entre A Coruña y Ferrol en menos de media hora.