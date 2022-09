“Si hay margen se rebajarán los peajes, no por que presione el PSdeG”

La Xunta busca soluciones para poner fin a la ola de quejas por falta de plazas, frecuencias y horarios de los usuarios de la línea de autobús A Coruña-Ferrol. Desde hace una semana ya se ha comenzado a reforzar con más vehículos las paradas con más demanda para evitar que nadie se quede en tierra. Y, según avanza el director xeral de Mobilidade, este mismo mes habrá una reprogramación en los horarios de hora punta para ajustarlos a la jornada laboral y estudiantil.

La línea de autobús entre A Coruña y Ferrol es una de las más demandadas y según los usuarios de las más deficitarias. Ante la demanda imprevista de estas últimas semanas, en especial en horas punta, la Xunta anunció un plan de refuerzo. ¿Ya le avanzó la UTE cómo será ese refuerzo?

Tenemos dos frentes de trabajo. Nos dirigimos a la concesionaria para reclamarle medidas ante este repunte de pasajeros, que este año se junta con los bonos del ferrocarril además de los descuentos en los propios viajes en autobús. Se van a ofrecer plazas en los horarios más demandados de acuerdo con lo que estamos detectando, para que, precisamente, como ya se hizo el año anterior, no quede gente en las paradas. Lamentamos esto, pero es muy difícil coordinar plazas disponibles en un bus con la demanda. Antes la gente entraba a las ocho y salía a las tres, ahora cada trabajador afortunada o desafortunadamente tenemos nuestro horario. Tratamos de adaptar esa rigidez, a los usuarios para que nadie quede tirado.

Los pasajeros de esa línea reclaman las frecuencias y horarios que había hace año y medio. ¿Se plantean también una revisión para ajustar la programación a la jornada laboral y estudiantil?

Ese es el segundo frente en el que se está trabajando: pequeñas adaptaciones horarias porque hemos detectado que en algunas franjas horarias en algunos puntos no pasan a la hora que tiene que pasar.

¿Esas pequeñas adaptaciones incluyen el reajuste de horarios en rutas de primera hora?

Las horas punta se centran a primera hora de la mañana, en ambos sentidos, y a partir de las 14.00 horas hasta las 16.00 horas. En esos horarios ya se refuerzan, sobre todo los lunes y viernes porque hay una mayor demanda. Será en esos horarios, donde se intentará cubrir tanto horarios de trabajo en los centros sanitarios y los centros universitarios como de los usuarios que van a hospitales y alumnos que acuden a clase.

¿A partir de cuándo?

Para los refuerzos no hemos esperado nada, ya desde el viernes pasado se hacen. Quiero llamar la atención sobre esto: estamos viendo en el tren lo difícil que es atender esa demanda, yo creo que aquí se está respondiendo relativamente rápido. Todo el mundo quiere que sea “ya”, porque 15 o 10 minutos de espera es un problema para el usuario, pero esos tiempos de reacción para movilizar un bus y buscar un conductor, también es complicado. Los refuerzos serán cuanto antes y en cuanto a los ajustes horarios, no me atrevo a decir exactamente porque requiere una tramitación administrativa, pero intentaremos que antes de que finalice el mes tengamos ya esas pequeñas adaptaciones. Hablamos de pequeños ajustes horarios, no de poner patas arriba la programación.

Para no arriesgarse a perder el bus por falta de plaza, los pasajeros hacen cola en la parada media hora antes de la hora de la salida. No parece de recibo tener un servicio así en el año 2022, con el tiempo tasado que tenemos para todo…

Quiero llamar la atención sobre los avances que vamos haciendo. Hoy existe la posibilidad de reservar plaza en los autobuses. ¿Cuál es el problema? El actual sistema de pago que lleva asociado todos los descuentos no está preparado para atender esa reserva. Estamos trabajando en ello, pero entre pagar 4,5 euros del año pasado a un euro hoy y no reservar plaza, mejor pagar un euro. Trabajamos para que el bloqueo de las plazas con compra anticipada sea cuanto antes. No me atrevo a dar plazos.

Los usuarios de autobús echan en falta una aplicación que dé información en tiempo real de la ruta: dónde está el vehículo, tiempo de espera previsto. Esto les permitiría gestionar mejor el tiempo, saber si llegan puntuales y, en definitiva, se fomentaría la movilidad.

Se está trabajando en eso. La actual app da cuenta de horarios en estático. La situación en tiempo real es algo que hemos demandando y que tenemos previsto, pero el hándicap al que nos estamos enfrentando es la cantidad de autobuses que se mueven todos los días en la comunidad: 3.400 líneas. Eso no es una excusa. Hemos sacado un contrato para facilitar una información en tiempo real y que los métodos de pago sean flexibles y podamos hacerlo adaptados a todo lo que necesitamos. Esa licitación ha salido y se adjudicará antes de final de año. Eso no quiere decir que tengamos que esperar por ella, ni que no estemos trabajando en el tiempo real. Empezaremos con alguna línea a finales de este año principios del que viene e iremos poco a poco.

¿Ya está seleccionada la ruta?

Todavía no. Hay muchos factores que influyen.

Galicia espera desde hace 20 meses los Trenes Avril. ¿Cuándo se hará la entrega y cuántos convoyes habrá en la comunidad?

No tenemos ningún tipo de comunicación. Es lamentable que en un tema fundamental como es este, lo estemos tratando de oído, como aficionados viendo el tren. No tenemos ningún tipo de planificación, ni del número de trenes que vienen aquí, ni las frecuencias. No sabemos nada… Francamente, volvemos a sentirnos como cuando se hablaba de los plazos de llegada del AVE a Galicia. Repetidas veces se decía que “ya llega”, “ya llega”, pero el “ya llega” no sé cuántos años duró. No es momento de excusas, sino de hablar con claridad de los plazos de llegada de ese tren que va a facilitar los tiempos que el ministro Ábalos se comprometió en 2018.

¿Cuánto puede demorarse un proceso de homologación en una infraestructura como esta?

No existe precedente. No se ha homologado ningún tren de alta velocidad con eje de ancho variable. Al no tener ningún dato no sabemos se si serán tres o seis meses.

Ante el derrumbe del viaducto de la A-6, el Gobierno habilitó un desvío del que queda fuera el transporte especial. ¿Qué impacto ha tenido en el sector el plan alternativo de Transportes, que hasta ahora no recoge ninguna de las propuestas hechas desde la Xunta?

El impacto es muy importante. Hay dos temas fundamentales, el transporte pesado normal y el especial. Sobre el transporte especial, la Xunta ha manifestado desde el primer momento su preocupación por el corte de esa vía fundamental para comunicar todo lo que es la Meseta con el puerto de Ferrol, que ahora no tienen habilitado ese paso. Ese es un problema total para ese tipo de transporte y para la economía gallega en su conjunto. Para los vehículos pesados, el desvío supone más tiempo y retenciones.

Aún no han trascendido las causas del derrumbe.

Pasaron tres meses de la caída del puente y aún no sabemos las causas. Yo soy ingeniero y estoy seguro de que esos puentes no tienen ningún tipo de problema, pero hay que saber las causas para no repetir los errores que se hayan podido cometer y hayan llevado a esa situación. Nos preocupa que a estas alturas no tengamos un informe técnico objetivo sobre la causa de la caída del puente.

Transportes ha ordenado una auditoría en los viaductos construidos con la misma técnica. ¿Corren peligro otras infraestructuras?

Tengo completa fe en mis compañeros de profesión. Sé cómo se calcula un puente, sé cómo se hace. Antes de que ocurra algo así los puentes avisan. Es raro que una estructura caiga sin que se note previamente que ocurra algo.

Desde el PSdeG reclaman la rebaja en los peajes de las autopistas autonómicas. ¿Está previsto?

En estos momentos, las autovías gallegas son más baratas que las estatales, incluso con los descuentos en la AP-9. Las autovías gallegas han sido de las primeras con descuentos para vehículos pesados, familias numerosas… Invitar con la cartera del de enfrente es fácil. Nuestras concesiones están ajustadas. Evidentemente, si hay margen presupuestario, ajustaremos lo máximo posible esas tarifas, que, hoy por hoy, son más baratas. Si se puede más, se hará, pero no por que nos presionen.

En cuanto a los contratos del transporte combinado escolar-viajeros, con el impacto inflación, ¿se prevén revisar?

Partiendo de una situación anormal, en la que no se puede descartar nada, los contratos del transporte público por carretera, incluidos evidentemente los transportes escolares, tienen una revisión dentro de los contratos firmados ya prevista. ¿Qué pasa? Esa revisión ahora es poca para la inflación que estamos viviendo. Desde la Consellería ya estamos trabajando sobre eso. Estamos dando ayudas a los concesionarios de transporte por carretera para compensar la subida del gasóleo, uno los principales factores de aumento de costes en el sector. En breve habrá otros, como puede ser seguramente los convenios colectivos. No descartamos tener que actuar sobre ello, pero es una medida que no debe tomarse por partes. La ley de desindexación promueve que no haya revisión en contratos públicos, entonces tiene que haber otra normativa que lo corrija. Estamos esperando que eso ocurra. Nosotros cumpliremos la ley y valoraremos el impacto en las concesiones del servicio. Ahora sí, hoy por hoy, el servicio tiene que seguir prestándose con la calidad debida. Eso ni está en juego, ni en duda.

En los últimos años se ha apostado por una movilidad segura y responsable, ¿prevé la Xunta recuperar el servicio del Noitebús?

Depende. Las soluciones no son universales. En la Xunta ya está incluido dentro del Transporte Público de Galicia, que comenzó a funcionar en 2019 pero que ha cogido la pandemia por el medio y nos ha destrozado cualquier tipo de planificación. Este verano hemos retomado las líneas del Noitebús que estaban incluidas en los contratos. Pero hemos visto que por ejemplo en la zona de Santiago la demanda es bajísima, dos o tres ocupantes por autobús, mientras que en Marín, Pontevedra, Vigo o Baiona sí es importante. Habrá que actuar según la demanda, reforzar donde es necesario y si no se utiliza no es lógico mover un bus para llevar a dos personas.

“Transportes demuestra que no conoce el territorio con la supresión de rutas que pretende en el rural”

La Xunta anunció su no rotundo al recorte de rutas que plantea el Gobierno central con la eliminación de paradas en 23 concellos. ¿Ya les han convocado desde Transportes para definir este nuevo modelo del mapa de concesiones de autobuses estatales? No hemos recibido ningún tipo de convocatoria. La actuación del Ministerio en este tema y en la Ley de Movilidad es de monólogo y oídos sordos. Preparan los documentos y te los envían para tu consulta, pero realmente ya están cerrados. No se hace un de trabajo previo de consensuar el documento. El mapa de concesiones evidencia que no conoce el territorio. Me resulta difícil entender por qué un bus que viene de Asturias y va a hacia Lugo, y pasa por Ribadeo no puede recoger a gente ahí cuando hoy lo hace. Eso no cuesta más. Además, hemos empezado la casa por el tejado. De no querer hablar de la financiación del sistema hemos pasado a quererlo financiar al 30% al 50%... Esa actuación por una sola parte debería mejorar, haber más interlocución, planificación y coordinación. El Gobierno deja la patata caliente a las comunidades, que sean ellas las que asuman estas conexiones con la compensación del Estado… No tiene sentido. Es ir para adelante y atrás en una línea, cambiar de bus, y además hacer trasbordos. El servicio pierde calidad. El mismo Gobierno dice que es fundamental promover el transporte público y promueve financiarlo. Todos entendemos que estamos en un momento con una inflación altísima, pero está haciendo cosas para complicar más el viaje. Debe repensar su plan.