La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, demandó ayer al Gobierno central “medidas urgentes” para revertir el “caos” que se está viviendo en Galicia por la falta de plazas de tren en el Eje Atlántico derivada de su “falta de previsión y de planificación”, en relación a los abonos gratuitos de los viajes, que hizo dispararse la demanda.

En una visita a la localidad ourensana de Arnoia, la conselleira lamentó “la saturación” del tren con las consiguientes “molestias” para los pasajeros y el “caos en el funcionamiento” en cuanto a la disponibilidad de plazas y de servicios.

“Lo cierto es que estamos constatando una ineficacia en la gestión y visión por parte del Gobierno ante el incremento de demanda que era esperado como consecuencia de la gratuidad del tren”, sostuvo la responsable de Infraestruturas, quien acusa al Gobierno de “no calibrar en la justa medida” la nueva situación.

Por este motivo, reclamó “medidas inmediatas” y “urgentes” para que “los usuarios del Eje Atlántico dispongan de las plazas y de los servicios de tren” y resolver así “esta falta de frecuencias y servicios”, inferiores, aseguró, a antes de la pandemia.

En la actualidad, prácticamente todas las plazas están ocupadas tras el inicio del curso universitario por el tirón del abono gratuito puesto en marcha por el Gobierno para moverse en tren en media distancia; Vigo, Pontevedra y A Coruña hacia Santiago.

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Miñones, reclamó esta semana “responsabilidad” a los usuarios de los abonos gratuitos, tras precisar que el problema no corresponde a la falta de plazas en los trenes, sino a que se producen reservas de asientos que luego se quedan vacíos al no aparecer los viajeros. Ayer, Miñones descartaba “sancionar” a los usuarios del bono de tren subvencionado que reserven plazas y finalmente no las utilicen, pero sí ha pedido hacer “un uso responsable”.

Durante la presentación en Santiago de las bonificaciones aprobadas por el Ejecutivo central para el transporte urbano, el delegado del Gobierno calificó de “éxito total” la medida, motivo por el que se ha reforzado líneas y frecuencias, y ha defendido además que en lo que se trabaja es en intentar “mejorar” su funcionamiento. Invitó a los usuarios a coger su plaza con antelación, y no “el mismo día o en la propia estación”.