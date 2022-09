La Xunta apremia a Monbus a subsanar las deficiencias en la línea A Coruña-Ferrol

Previsión y fiabilidad. Son las dos exigencias que hace la Xunta a la concesionaria de la línea de autobús A Coruña-Ferrol en el requerimiento remitido ayer mismo tras una nueva ola de quejas de los pasajeros por la falta de plazas en horas punta. Pese a los refuerzos en el servicio iniciados la semana pasada por orden de la Consellería de Infraestruturas ante las denuncias de trabajadores y estudiantes que tras el fin de las vacaciones tuvieron que afrontar esperas de hasta 20 minutos para que un segundo bus, taxi o furgoneta fueran a recogerlos al quedarse sin asiento, no hubo día en que no se llegase tarde a destino por la insuficiente oferta de la adjudicataria, la UTE Hércules Norte, gestionada por Monbus. Por segunda vez en apenas una semana, el departamento dirigido por Ethel Vázquez urge a la concesionaria a poner en marcha los refuerzos necesarios para “garantizar que ningún usuario de esa línea quede sin atender”.

En el requerimiento, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, reclama a la adjudicataria que “con carácter de urgencia, dispongan los medios necesarios que tenga a su alcance para atender el aumento de la demanda y garantizar un servicio de autobús de calidad a todos los usuarios”. Tras manifestar su preocupación por los “trastornos” que esta falta de plazas en los autobuses que conectan las dos ciudades hayan podido ocasionar a los viajeros, la Xunta apela a la concesionaria a prestar un servicio público de calidad y, para ello, —advierte— “debe ofrecer previsión y fiabilidad a la ciudadanía”.

Mobilidade reconoce los “desajustes” ocasionados en el servicio por un aumento “muy alto” de la demanda en el arranque del mes, una situación imprevista que atribuye al inicio le curso académico, la vuelta al trabajo tras las vacaciones y la implantación de las bonificaciones a los usuarios del autobús de competencia autonómica. Pese a los refuerzos que ya comenzó a realizar la concesionaria la semana pasada, la Xunta le exige una “implicación y colaboración mayores” para “evitar que los usuarios se puedan ver perjudicados por la falta de plazas en horas punta”. Yes que durante estos días hubo de nuevo quejas de pasajeros que se quedaron en asiento en los autobuses de primera hora de la mañana para ir a su puesto de trabajo o a la Universidad o en el regreso a casa.

Esta semana, relatan afectados, la línea de A Coruña-Ferrol salió el martes a las 07.27 horas, dejando a 40 personas esperando otro bus. El día anterior el servicio de universitarios llegó diez minutos tarde a Fene y lo hizo lleno. “24 personas quedaron en Fene esperando a los refuerzos; pusieron una furgoneta que llegó 35 minutos más tarde con siete plazas, y después taxis”, detallan. El viernes, añaden, en la ruta A Coruña-Ferrol pusieron dos buses y quedaron 12 personas en tierra, y el de Ferrol-Mugardos de las 13.30 no salió.

Aunque la Xunta comunica a la UTE ser consciente de la dificultad que supone movilizar vehículos de refuerzo, precisamente en la hora de máximas demanda, advierte de que este incremento de la demanda “no es aislado y puntual”. Por ello, le urge a “trabajar” con el objetivo de “garantizar que ningún usuario del autobús en la línea entre A Coruña y Ferrol quede sin atender adecuadamente”.

En una entrevista a este periódico, el director de Mobilidade apuntaba ayer que resulta “complicado” movilizar un bus y buscar un conductor, pero advertía de que esos 10 o 15 minutos de espera para el usuario resultan un “problema” ya que llegan tarde a sus trabajos, citas médicas o clases. Tras adelantar a LA OPINIÓN las dos líneas de trabajo en las que se encontraba inmerso con la adjudicataria —no solo más plazas, sino también ajustes horarios en horas punta—, Maestro requirió a la empresa que “en el plazo lo más breve posible” presente un protocolo de actuación en el que se detallen “las alternativas para hacer frente a los desajustes puntuales que puedan surgir”. La previsión, según avanzó a este periódico, es tener ya esas frecuencias ajustadas a los horarios laborales y estudiantiles este mismo mes. Ahora bien, matizaba: “Hablamos de pequeños ajustes horarios, no de poner patas arriba la programación”.

“Cuando era joven había el triple de servicios que ahora”

“Sufro en primera persona la devastación del transporte público en la comarca de Ferrol”, relata una vecina de Narón que utiliza a diario el autobús para trasladarse a su trabajo en el barrio de Caranza de la ciudad departamental. “Cuando era joven —recuerda— Ferrol y Narón disponían del triple de transporte público del que tenemos en la actualidad”.

Un trayecto que en coche le lleva “diez minutos tasados”, en autobús se eterniza durante hora y media. “En autobús tardo unos 45 minutos a Ferrol y no llegaría a tiempo para tomar el primer enlace para el del barrio de Caranza; tendría que esperar por el siguiente”, detalla esta usuaria, que además se ve afectada en sus visitas médicas a la ciudad de A Coruña desde que se produjo el cambio de concesión en la línea hace ya más de año y medio, con recortes de frecuencias y horarios, según denuncian los afectados. “Como por razones de salud ya no puedo coger mi coche dependo de otra persona para que me lleve al médico”, lamenta.

Horario de invierno

“Trabajo en Santiago en horario partido en una empresa pública”, cuenta otra afectada. Con el horario de verano, esta vecina de Ferrol llega a tiempo. El primer autobús sale a las 06.50 horas y llega sobre las 08.00 a San Lázaro. En la temporada estival, utiliza el transporte público ya que su horario de entrada en el trabajo es de 08.30 a 09.00 horas. Por la tarde regresa en el autobús de las 18.00 horas, que también pasa por San Lázaro. Pero el problema para esta y otros muchos pasajeros más es el horario de invierno, que comienza hoy.

“El autobús sale a las 06.20 horas de Ferrol y llega a las 07.30 dejándonos la única opción de ir en nuestro coche, ya que el siguiente sale a las 08.30 y llega a Santiago a las 10.00, completamente incompatible para un horario laboral”, se queja. Como afectada, escribió a Monbus reclamando un servicio intermedio entre el de las 06.20 y las 08.35 para cubrir a las personas que entran a trabajar entre las 08.30 y las 09.00 y —lamenta— ni siquiera le han contestado.