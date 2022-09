La Xunta adelanta el primer bus entre Ferrol y A Coruña ante las protestas de los viajeros

Las quejas de los pasajeros de la línea de autobús A Coruña-Ferrol no cesan. Pese a que su presión llevó a la Xunta a requerir hasta en dos ocasiones a la actual concesionaria, la UTE Hércules Norte, gestionada por Monbus, a reforzar las plazas hasta un 24% —se pasó de las 400 que había en cuatro expediciones de hora punta a comienzos de septiembre a las 495 actuales—, cientos de trabajadores, estudiantes y jubilados siguen llegando tarde a sus oficinas, clases de la universidad o consultas médicas por los 15 minutos que deben esperar a que llegue un segundo vehículo para recoger a quienes se quedaron sin asiento en el oficial.

“Basta ya de refuerzos. Frecuencias es lo que hay que implantar. Estamos todos los días igual”, denuncian desde la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol en vísperas de la caravana de vehículos convocada para mañana en la AP-9 en protesta por el “deficiente” servicio.

Al aumento de plazas, se suma ahora el reajuste horario anunciado la semana pasada por el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, en una entrevista con este periódico. A menos de 48 horas de la protesta convocada en la AP-9, la Xunta anunció ayer que a partir del lunes implantará nuevas mejoras en los servicios de bus entre Ferrol y A Coruña, entre las que figura adelantar a las seis de la mañana la salida del primer recorrido entre ambas ciudades. A partir del lunes también se adaptarán los horarios de los autobuses que emplean los estudiantes de Mugardos y Betanzos, adelantando las expediciones que dan servicio a los institutos para garantizar la llegada con un margen de tiempo adecuado antes del inicio de la jornada lectiva. El Ejecutivo autonómico detalló que también se “reordenan” los pasos por las distintas localidades entre Ferrol, Mugardos y Ares, para viajar en ambos sentidos en la franja de la última hora de la tarde, y también avanzó una “reconfiguración” de la oferta de frecuencias de Cabanas y Pontedeume al parque natural de As Fragas do Eume.

Desde la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol entienden que el adelanto en la ruta de primera hora entre Ferrol y A_Coruña no supondrá mejora alguna. “Adelantan a las 06.00 horas el que salía a las 06.10. Esto no es por favorecer a lo usuarios, es porque ese autobús luego realiza la ruta de las 7.30 directo A_Coruña-Ferrol y como no salía a tiempo, por eso lo han adelantado”. cuestiona la portavoz del colectivo, Teresa Vázquez. “Estos ajustes —añade— son para evitar la movilización del sábado: se van a seguir quedando personas tiradas, y seguramente más”.

Quejas y movilización

“12 personas sin asiento esperando refuerzo para Santiago”. “11 se quedan en Fene esperando el refuerzo para ir a A Coruña”. “Un autobús rotulado con Rivas salió Ferrol salió a las 06.45 horas directo a la estación de A Coruña saltándose las paradas oficiales, ni pasó por Caranza ni por Fene, con 18 personas. Más tarde, en el oficial, quedaron doce personas tiradas en Fene”. Son algunas de las quejas compartidas por los usuarios en los dos últimos días y que no han cesado desde hace casi dos años una nueva adjudicataria se hizo con el servicio.

La plataforma de afectados reconoce que pese a que el servicio que prestaba la anterior concesionaria no era la “panacea”, al menos “cubría las necesidades de los usuarios”. Los horarios, reclaman, “tienen que iniciarse antes y terminar más tarde de lo que lo hacen en la actualidad”.