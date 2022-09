González Formoso critica el “cinismo fiscal” del PP: rebaja a los ricos y pide al Estado

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, se mostró “escandalizado” ante la rebaja del impuesto de patrimonio para los “millonarios” anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y reprobó su “cinismo fiscal” al bajar impuestos “a los que más tienen” para después reclamarle los fondos al Estado.

Estas rebajas, añadió en un encuentro con los socialistas de Redondela, “no ayudan” a los ciudadanos, ya que Galicia, alega, es “un país de gente trabajadora y de clase media, no un país de millonarios”. A su juicio, además, el anuncio de Rueda no responde a una iniciativa propia, sino que se produce por “hacer caso a Ayuso, a Feijóo y a Moreno Bonilla”. Frente al “seguidismo”, Formoso defendió que los gallegos “merecen un gobierno digno, que respete Galicia” y que no la utilice “en la confrontación con el Estado”. Galicia, reclamó, debe tener “criterio propio” en política fiscal” y “no estar sometida a Génova”.