El PSdeG se pone firme con los ‘gonzalistas’ y expedienta a un diputado por “criticar” al partido

El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, afronta su primera crisis interna en el Parlamento gallego. Su dirección ha tomado la “decisión política” de expedientar al diputado por A Coruña Martín Seco, uno de los más cercanos al exsecretario xeral, Gonzalo Caballero, por “traspasar la raya” y “menoscabar la imagen del partido”. El motivo radica en que Seco reveló el martes en el Parlamento que los socialistas votarían a favor de la Lei de Áreas Empresariais impulsada por la Xunta por orden de la dirección gallega, cambiando su posición de abstención durante la tramitación de la norma.

El conflicto evidencia los problemas de fondo que vive el PSdeG, con un grupo parlamentario nutrido de gonzalistas, es decir, de los rivales internos de Formoso en las primarias de hace casi un año y que no han dudado en cuestionar algunas decisiones del nuevo proyecto de los socialistas. El equipo de Caballero logró en las autonómicas de 2020, celebradas poco después del estallido de la pandemia, los mismos 14 escaños que tenía y mantuvo su condición de tercera fuerza a cinco escaños de un BNG que fagocitó la desaparición de En Marea.

En ese contexto, Seco subió al estrado el martes y censuró el texto sobre áreas empresariales, como hizo durante el debate de la ponencia en el Parlamento. Entonces se abstuvo. El martes, los diputados socialistas votaron a favor y Seco justificó la decisión citando las órdenes de la dirección del PSdeG, que alegó no querer “poner palos en las ruedas” al desarrollo económico gallego.

A esta cuestión se refirió precisamente ayer Formoso, que quiso esquivar una polémica rebajada a “anécdota”, a pesar de que son varios los gonzalistas en el Parlamento molestos con la decisión de expedientar a Seco. “La ciudadanía no está a las anécdotas que ocurren en el Parlamento de Galicia y menos yo. Lo importante es que el PSdeG estuvo a la altura de las circunstancias”, declaró a la prensa en Ourense.

Martín Seco se mostró “sorprendido y muy apenado” y aseguró desconocer el inicio de cualquier castigo interno. “Siempre he sido leal al partido y nunca he votado en contra. No he menoscabado en ningún momento la imagen del partido”, sostuvo antes de negar la existencia de “base jurídica ni rigor” para que el expediente prospere. También avanzó que no se plantea dimitir de su cargo.

En todo caso, el procedimiento interno se antoja largo, con una fase de alegaciones del propio afectado y que siempre dependerá de la decisión final de la sede federal del PSOE.