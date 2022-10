El maquinista: “No había ninguna señal hasta la curva, nada de nada; no pude evitar el accidente”

“Fue un accidente, no pude evitarlo”. Ésta fue la última frase pronunciada ayer por Francisco José Garzón Amo en su declaración en el juicio que arrancó esta semana en Santiago por el trágico descarrilamiento ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. Fueron unas palabras dirigidas a las víctimas, a las que, entre lágrimas, les pidió, de nuevo, porque ya lo había hecho en anteriores ocasiones, que le “perdonen”. El maquinista del Alvia accidentado aquella malograda víspera del Día de Galicia centró su defensa en exponer una deficiente seguridad en la vía, extendiendo además esas carencias a la formación recibida para circular en ese tramo, poniendo el foco de este modo en Adif. El día del siniestro, reiteró una y otra vez, él no incurrió en ningún incumplimiento. “Antes de la curva no había ninguna señal, ni semafórica, ni baliza, ni nada, de nada, de nada, que me indicase que debía restringir la velocidad”, declaró. La que había, concretó, estaba “sobre la misma curva”. Fue entonces cuando “frenó”. Demasiado tarde. Porque ya era “imposible” pasar en ese punto de los 200 km/h a los que circulaba a los 80 adecuados para el curvo tramo que debía de tomar. ¿Y la llamada telefónica que le hizo el interventor instantes antes del impacto? ¿Cómo influyó? “Me desubiqué; perdí la conciencia situacional”, reconoció.

El testimonio de Garzón, que afronta cuatro años de prisión al igual que el otro acusado, el exdirectivo de Adif Andrés Cortabitarte, centró la segunda jornada del juicio. Fue su tercera declaración en este macroproceso, tras las dos prestadas días después del accidente en el juzgado instructor, hace casi una década. Entonces, en 2013, confesó que había sufrido un “despiste”, palabra que no pronunció ayer durante los 55 minutos que duró su comparecencia. Esta vez solo contestó a su abogado, Manuel Prieto, declinando responder al fiscal y al resto de partes personadas. Ya sin la mascarilla que no se quitó en la primera jornada del juicio, se mostró por ocasiones nervioso y se desmoronó hasta tres veces. El siniestro dejó 80 muertos y 145 heridos. El guión del interrogatorio que tenía preparado su abogado arrancó repasando la trayectoria profesional del maquinista en Renfe: empezó en 1982 como peón especializado, tuvo otro hito en 1998 cuando pasó a trabajar como ayudante de maquinista y sumó otro más en 2003 cuando obtuvo la licencia de maquinista. Fue en marzo de 2013, cuatro meses antes del siniestro, cuando fue autorizado a circular con los trenes S-730. Una de las líneas de la defensa se basa en tratar de demostrar carencias en la formación que recibió su cliente. Garzón dijo que nunca llegó a hacer prácticas en la vía 1 —la del accidente–, sino que las hizo en la 2 con una locomotora diésel “con máquina aislada”, ya que la habilitación para el Alvia S-730 la hizo en León. Tampoco recibió formación sobre el uso de los teléfonos, entre ellos el móvil corporativo, con los que viajaba en la cabina. “No, ninguna”, manifestó. Centrados en el día del accidente, el maquinista contó que su jornada empezó en A Coruña a las 11.55 horas. Fue a las 20.06 cuando, en Ourense, se puso a los mandos del Alvia siniestrado. Antes de abordar las circunstancias que rodearon al descarrilamiento, Prieto interrogó a su representado sobre una bajada brusca de velocidad registrada a las 20.10 horas y sobre la activación en dos ocasiones del sistema de frenado denominado “hombre muerto” que cita el fiscal en su escrito: sobre la primera dijo que respondía a un “cambio de tensión” y de las otras dos caídas de velocidad aclaró que fueron por un “fallo técnico” del pedal, algo que ocurría en ocasiones. Además, con la velocidad prefijada para ir a un máximo de 200 km/h en ese trayecto — “tenemos que ir a la máxima para cumplir el horario, para que no haya retrasos”, concretó—, hubo dos avisos al filo de las 20.30 horas ya que alcanzó los 201,25 km/h, algo que, insistió Garzón, tampoco respondía a ninguna “irregularidad”, sino a algo “normal” consecuencia de las “fuertes pendientes” del recorrido. En “vía libre” La salida de vía y posterior descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira ocurrió a las 20.41 horas de aquel 24 de julio en el punto kilométrico 84,200. Garzón negó ayer cualquier tipo de negligencia suya en el recorrido realizado hasta que se produjo el fatídico accidente. Entre los kilómetros 78,646 y 79,056 respetó las señales de “zona neutra” y después, al paso de la señal avanzada E’7, se la encontró “en vía libre”. “Solo tiene relevancia si indica algo restrictivo, pero estaba en vía libre, no tenía que hacer nada”, dijo en este punto clave del interrogatorio. “Podía seguir circulando a 200 km/h, no había ninguna señal, ninguna baliza, ninguna indicación que restringiese la velocidad, nada de nada”, afirmó, añadiendo que dicha señal ya estaba “sobre la misma curva”, la del siniestro. “La curva no se ve con antelación suficiente; [al darme cuenta] frené, pero ya no me dio...; en ese punto ya era imposible bajar de 200 km/h a 80”, reconoció. Una cuestión fundamental es la llamada telefónica de 100 segundos de duración previa al impacto que mantuvo con el interventor sobre una cuestión relacionada con unos pasajeros que debían bajar en Pontedeume. La recibió en el teléfono móvil corporativo que llevaba con él en la cabina. “Estábamos obligados a llevarlo activo en nuestra jornada de trabajo”, afirmó, añadiendo que era “obligatorio” atender a dichas llamadas de servicio, que eran “habituales”. Esa conversación no le impidió “dejar de prestar atención a la vía”, pero admitió que la llamada lo “desubicó” hasta el punto de pensar que estaba “en un túnel anterior” al que realmente se encontraba. “Perdí la conciencia situacional”, dijo, en referencia, según su versión, a que debido a esa circunstancia de nada le valió el conocimiento previo que tenía de la línea para reaccionar a tiempo. Perdió “el punto de referencia” que había usado en anteriores ocasiones. Esa expresión, la de “conciencia situacional”, la usó varias veces. Y en la “pérdida” de la misma no solo influyó esa conversación con el interventor, sino también lo “monótono” de ese trayecto. “Era fácil perderla en ese entorno con tantos túneles —había 32 en un recorrido poco más de media hora—”, respondió a su letrado. El maquinista afirmó que antes del accidente ya había avisado del “riesgo” que suponía esa curva. “Se lo dije al jefe de seguridad de la zona”, aseguró. Y considera que, por esta circunstancia, lo que le ocurrió a él al descarrilar en ese punto le podría haber pasado “a cualquier otro maquinista”. ¿Y con las medidas de seguridad implantadas tras el accidente? ¿Podría volverle a suceder lo mismo que aquel aciago día de verano de 2013? Garzón fue tajante. “Con las medidas que hay ahora no, [el descarrilamiento] sería imposible”, manifestó, casi rompiendo a llorar y queriendo dejar claro que dichas señales y medios técnicos ya deberían haber estado en la vía a la fecha del siniestro. “Existen desde hace siglos”, exclamó al respecto. Una de las últimas preguntas que le hizo su letrado fue la de si, a su juicio, el accidente sirvió de alguna manera como “análisis y evaluación de riesgo”. Y el acusado también contestó a esta cuestión sin ninguna dilación: “Sí, para desgracia de las víctimas y de la mía también”. El juicio continuará ahora la próxima semana —el jueves día 13— con la declaración del otro acusado, Andrés Cortabitarte que, según avanzó ayer su abogado en la sala de vistas, se prolongará durante más tiempo que la de ayer del maquinista . La fase de testigos y peritos de la acción penal, que se extenderá hasta febrero de 2023, arrancará casi a final de mes, el día 25.El instructor del atestado y otros policías nacionales serán los primeros en comparecer. “Es criminal que me saquen del hospital con costillas rotas” Francisco José Garzón tenía 52 años cuando, en 2013, se convirtió en el protagonista involuntario de la mayor tragedia ferroviaria de España desde los años 40. Casi diez años después del descarrilamiento a escasos minutos de la llegada a la estacion de Santiago, el maquinista del Alvia se sigue rompiendo cuando recuerda el momento del siniestro y cuando trata de dirigirse a las víctimas para pedirles perdón. También se indigna al rememorar el trato que le dispensaron las autoridades en las jornadas posteriores al accidente. Uno de los momentos del interrogatorio de ayer en los que Garzón se quebró fue cuando su abogado le evocó la situación en la cabina del tren tras el descarrilamiento. El maquinista se había quedado atrapado entre hierros y desde allí, antes de ser rescatado, contactó con el puesto de mando de Atocha para pedir ayuda. “Lo primero era atender a los viajeros y socorrerlos”, dijo entrecortadamente tras romper a llorar. Durante unos segundos fue incapaz de seguir hablando. “Perdón, perdón, perdón”, repetía. “Estese tranquilo”, le dijo la jueza. “Es imposible...”, respondió él. Pero se sobrepuso y siguió contestando. Cuando retomó el hilo, el interrogatorio avanzó hasta su situación médica. Sufrió un traumatismo torácico, fractura de tres costillas, neumotórax traumático y un golpe en la cabeza, lesiones que le impedían tumbarse. A los dos días, recibió el alta hospitalaria y lo llevaron al calabozo de la Policía Nacional. Como no podía hacer uso del catre y tampoco le facilitaron una silla, relató, se pasó la noche sentado en el suelo. “Era imposible que en dos días yo estuviese recuperado para ir al calabozo; es criminal que me sacasen del hospital con tres costillas rotas”, denunció. Fue ahí cuando estalló indignado, al atribuir a una decisión política su traslado a dependencias policiales. “Al día siguiente, el ministro del Interior [Jorge Fernández Díaz] iba a dar una rueda de prensa”. La magistrada le recombino: “El ministro no detiene a nadie, sería por orden del juez instructor”. Pero Garzón insistió: “No estaba recuperado”. El rifirrafe acabó después de que el maquinista afirmase a modo de resumen que en aquel momento inicial no estaba en condiciones físicas ni psíquicas para declarar. Pese a ello, concluyó: “Traté de cooperar para esclarecer los hechos”.