Galicia sumará más de 5.100 centenarios en 2037, cuatro veces más que ahora

¿Cómo será la Galicia de dentro de quince años? Una comunidad con menos población, más envejecida, con menos niños, con más gente que vive sola y con más inmigrantes. Éste es el panorama que dibuja el Instituto Nacional de Estadística para la autonomía en el año 2035. Dentro de quince años, Galicia habrá perdido 34.496 ciudadanos, supone un 1,3% de caída de su censo. Su padrón se quedará en 2.656.611 habitantes. Será la cuarta comunidad donde la población mengüe más, después de Castilla y León, Asturias y Extremadura. El descenso podría ser mucho mayor, sin contar con la inmigración. Galicia registra el segundo peor saldo vegetativo de España (-108,2), y es la llegada de extranjeros lo que amortigua la caída. De hecho, en quince años el censo de inmigrantes se disparará un 75%, pasando de 265.310 a 464.494 extranjeros residiendo en la comunidad. Serán casi 200.000 más.

La llegada de inmigrantes crecerá de forma considerable. Si el año pasado, el saldo migratorio exterior fue positivo en 9.116 personas, en 2026 se espera que casi se duplique, alcanzando los 16.868. Seremos menos, pero también más mayores. Galicia cuenta ahora con 1.328 vecinos con cien o más años a sus espaldas, esta cifra se cuadriplicará en 15 años y los centenarios serán 5.168. No solo habrá más centenarios. Los mayores de 80 años serán un 25% más. Habrá casi 60.000 gallegos más con más de ocho décadas, y sumarán 297.520. En cambio, habrá menos menores de edad. Serán necesarios más centros de día y más residencias de mayores, pero menos guarderías y centros escolares. Los gallegos con 19 años o menos descenderán un 18% en 2037. Serán 77.185 menos y no pasarán 341.000. El descenso de población en Galicia no será homogéneo. Pontevedra será la provincia que mejor resista, un 0,25% menos, al restar 2.418 habitantes. El segundo mejor comportamiento será para A Coruña, con un descenso del 0,65% (7.381 habitantes menos).