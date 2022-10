El BNG sopesa denunciar ante la justicia que la Xunta le oculta información

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció acusó ayer a la Xunta de “trilerismo político” por no cumplir con la obligación legal de ofrecer información a los parlamentarios que la solicitan a través del artículo 9 de la Cámara y avanzó que no descarta acudir a la justicia si el Ejecutivo gallego no cambia su proceder.

La nacionalista cargó contra la “política sistemática de ocultación de información” por parte del Gobierno autonómico que no ha dado respuesta a más de 600 peticiones de documentación presentadas por el BNG en la actual legislatura. Esa cifra supone la negativa a contestar al 75% de las solicitudes de datos sobre cuestiones vinculadas, por ejemplo, a Pemex, Barreras o Eulen. “¿Para quién gobierna la Xunta y el señor [Alfonso] Rueda si tiene tanto que esconder?”, cuestionó Pontón. Para ella, la Xunta muestra un “total desprecio” por el Parlamento. Ante esta situación, la líder de la oposición ha exigido a la Xunta que “envíe de inmediato y sin más dilación” al Parlamento toda “la documentación que está pendiente” puesto que de lo contrario en el BNG “no descartamos ninguna acción”.