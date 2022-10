Galicia lidera el crecimiento en España desde 2001, pero tropieza en el empleo

“Maná” o “lluvia de millones” fueron durante lustros expresiones utilizadas por algunos representantes para definir los recursos que la Unión Europea destinó a las regiones más pobres para fomentar su desarrollo y lograr un equilibrio de rentas en una alianza de países que ahora suma 27 miembros. Las dos últimas décadas arrojan un balance de luces y sombras para Galicia en su carrera por converger con los estándares económicos, laborales y sociales de la UE. Desde la irrupción del nuevo milenio, la comunidad gallega lidera el crecimiento económico en España, pero tropieza en la creación de empleo, con unos datos por debajo de la media comunitaria.

Estas son las principales notas que obtiene Galicia en el octavo informe sobre la cohesión realizado por la Comisión Europea y remitido ahora al Parlamento y al Consejo europeos, al Comité de Regiones y al Comité Económico y Social Europeo. El documento analiza la evolución general de las dos últimas décadas y alerta de las oportunidades y peligros que ofrece la transición que se está fraguando hacia una economía digital y verde.

“En los últimos dos decenios, la política de cohesión ha reducido las disparidades económicas, sociales y territoriales. Sin embargo, las grandes transiciones digital, ecológica y demográfica pueden generar nuevas disparidades, aumentar las exigencias a las autoridades nacionales y locales, alimentar el descontento popular y ejercer presión sobre nuestras democracias”, recoge el documento.

El informe destaca el impulso a la convergencia dado por los fondos europeos, motor especialmente importante durante la pandemia del COVID que causó un terremoto en 2020 y que lastra las previsiones económicas de todo el mundo, así como la guerra de Ucrania. Aun así, Galicia sobresale en el mapa. Entre 2001 y 2019, la comunidad mostró un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de entre el 1,5% y el 2%, no solo en un rango que no alcanza ningún otro territorio en España, sino por encima de la media de la UE de los 27, situada en el 1,21%. Solo Extremadura se le acerca con una horquilla entre el 1,21% y el 1,5%. El acercamiento a la riqueza europea ha sido “sustancial” por parte de los lugares menos desarrollados. “Sus altas tasas de crecimiento se han visto impulsadas por la transformación estructural, en particular por el desplazamiento del empleo de la agricultura a sectores de mayor valor añadido”, apunta a modo genérico la Comisión, que no establece una clasificación de lugares que hayan convergido. Aun así, la Xunta solo prevé converger con la renta media española, no europea, en 2030.

En este punto, el avance puede verse lastrado por lo que la Comisión denomina “trampa de desarrollo”, es decir, que el aumento salarial y el avance aportado por las infraestructuras decaiga si no es acompañado de más educación y mano de obra cualificada. Galicia también obtiene buena nota en este aspecto, pues ese agujero fue inferior a hace una década, el mejor dato de España junto con Asturias, Cantabria y Extremadura.

Se trata de un índice para medir el estancamiento derivado de una combinación de PIB, productividad y empleo. Y aquí surgen algunas de las sombras en el balance gallego, extensible a toda España. La ocupación de la población entre 20 y 64 años oscila entre el 66% y el 70%, por debajo del 72,5% de media europea. Aun así, su balance es mejor que el de las comunidades por debajo del 66%, que son Asturias, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha. El impacto de la crisis financiera que generó a finales de la primera década del milenio la quiebra de Lehman Brothers todavía se nota, tras propiciar “un repunte significativo de las disparidades regionales”, según detalla la Comisión. “Las disparidades han disminuido desde 2008, pero siguen siendo mayores que antes de la crisis económica”, matiza.

La Comisión apunta también la necesidad no solo de generar un mayor crecimiento de las tasas de empleo, sino “una reducción de la brecha de género”.

En materia de empleo, Madrid, Cataluña, Aragón, la Rioja, Navarra y Euskadi ofrecen porcentajes de entre el 74% y el 78%, como la mayor parte de Francia, aunque lejos de Alemania, que se sitúa como la referencia por encima del 78%.

Otro de los lastres para el futuro de Galicia en un contexto de cambio de paradigma es el envejecimiento. La esperanza de vida es una buena noticia porque se sitúa en 83-84 años, por encima de los 81,3 de media europea y de los 78 del este de Europa, pero no está acompañada de un ritmo de nacimientos que permita equilibrar la balanza trabajadores-jubilados. De hecho, la Comisión destaca la necesidad de prestar “ayuda a las regiones para responder al cambio demográfico” y destaca que las empresas “tendrán que adaptarse a la disminución de la población activa mediante la contratación de más mano de obra procedente de grupos con tasas de empleo más bajas, como los jóvenes, las mujeres y los migrantes, así como con un aumento de la inversión en innovación”. Esta cuestión será “el factor determinante del crecimiento económico regional a largo plazo”.

Por último, Galicia pincha en “índice de calidad del gobierno” con un índice entre 0 y -0,5, siendo la primera cifra la media europea. Mide la implicación política para fomentar el desarrollo y la eficacia en la inversión pública.