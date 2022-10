El Gobierno vincula las ayudas a la Xunta para los daños del lobo a su apoyo a la estrategia estatal

Las comunidades loberas, Galicia entre ellas, se ven en una nueva encrucijada en su batalla por la conservación y la gestión del cánido en su territorio. A poco más de dos meses para que finalice el año, todavía no han recibido las ayudas estatales con las que diseñan planes de prevención y costean los daños que causan al sector agroganadero y, lo peor, se abre una caja de Pandora por las condiciones planteadas desde el Gobierno para proceder al pago. Son 20 millones consignados en los presupuestos generales de 2022 para los que aún no hay fecha de reparto y de los que a Galicia le corresponden 4,3 millones (2,4 para medidas preventivas y 1,9 para paliar los perjuicios en las explotaciones).

El Ministerio de Transición Ecológica vincula la transferencia, aprobada en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado 28 de julio, al apoyo de las comunidades a la Estrategia de para la conservación y gestión del lobo, un documento que recibió el voto en contra de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Murcia y la ciudad de Ceuta y la abstención de País Vasco y Navarra.

En ese encuentro, se votaron, pero por separado, —sostiene la Xunta—, tres acuerdos: la propia estrategia y dos relativos a los fondos: los criterios en sí de distribución y el reparto territorial. Pero el Ejecutivo central advierte de que solo procederá al pago a las autonomías que rechazaron el documento si reconsideran su postura y, por tanto, lo avalan. En el caso de Galicia, justifican su voto en contra de la estrategia estatal en que “su elaboración no siguió el orden lógico de acontecimientos ni se alcanzó el consenso suficiente dado que se redactó sin un diagnóstico adecuado porque no se dispone de un censo nacional actualizado que permita contrastar los datos de 2012-2014”.

Criterio “subjetivo”. La Xunta acusa al Gobierno central de imponer ahora un “criterio subjetivo” de reparto “de modo unilateral” y “por encima de la literalidad de lo acordado por el órgano competente, y así certificado. De aplicarse el criterio sostenido por el Ministerio, solo las comunidades en las que no está presente el lobo o lo está de manera residual —con la excepción de Asturias que apoyó finalmente el documento rompiendo el pacto del Noroeste con Galicia, Cantabria y Castilla y León, al aceptar Transición Ecológica acepta que sigan matándose ejemplares, como pidió el Principado, pero solo de manera selectiva— podrán recibir las ayudas para prevenir o resarcir daños de especies inexistentes.

“Compromiso por escrito”. Pese que la Conferencia Sectorial aprobó mediante un “acuerdo específico e independiente” del acuerdo de aprobación para la Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación, los criterios y la distribución territorial entre comunidades, tal y como defiende la Xunta y así lo ratifica la certificación del secretario de la Conferencia Sectorial —el secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica, Jacobo Martín Fernández-—, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, remitió desde el pasado mes de agosto dos cartas a la Consellería de Medio Ambiente en las que apremia al departamento autonómico a apoyar el documento que define las nuevas políticas de gestión del cánido tras prohibir su caza en todo el territorio —hasta que se aprobó la protección del lobo el año pasado estaba permitida en las comunidades al norte del Duero—.

“Hasta que no reciba el compromiso por escrito de tu comunidad autónoma de aplicar y velar por la aplicación de la Estrategia en todos sus elementos, no será posible transferir las partidas correspondientes”. “Esas partidas —asegura Morán en la primera misiva del 4 de agosto, tan solo una semana después de la Conferencia Sectorial, dirigida a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez— se han configurado como un instrumento esencial para poder implementar la Estrategia para la conservación y gestión del lobo, por lo que, sin el compromiso formal de aplicarla y velar por su aplicación, no es posible habilitar el pago”.

Certificación del secretario. En la carta de respuesta, la Xunta reitera la aprobación por separado de los tres acuerdos, basándose también en la certificación del secretario de la Conferencia: “Consigna separadamente el acuerdo de aprobación de la estrategia y los acuerdos por los que se aprueban los criterios de distribución de los créditos previstos en los presupuestos del Estado”. “Estableciéndose como único requisito —añade— el que de ser comunidades en cuyo territorio se localicen manada/s de la especie”. E incluso se señala que de no solicitarse los fondos por las comunidades a las que se hace el reparto “los fondos totales hasta el total disponible se trasladaría al reparto conjunto para todas las comunidades”. “Condicionar la transferencia ya acordada a nuevas exigencias y condiciones no previstas normativamente sería —avisan desde Medio Ambiente en esa misiva a Morán— no conforme con la legislación presupuestaria e incoherente con los antecedentes y la Orden de inclusión del lobo en el Lespre —que comprometen la necesaria consignación presupuestaria para hacer frente a la obligación de aplicación de la orden ministerial para las comunidades autónomas desde su entrada en vigor—”.

Documento sin consenso. Pero el Gobierno se enroca en vincular las ayudas al apoyo a la estrategia del lobo, un documento para que cuya elaboración el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, había apelado al consenso con todos los actores implicados, desde las comunidades y los ayuntamientos hasta los ganaderos y los cazadores, una postura que es precisamente la que defendían las comunidades del Noroeste.

“Transferencia inviable”. En una nueva carta el pasado lunes, Morán apunta a la Estrategia como el instrumento que contemple los fondos, contenga los criterios objetivos, acordados entre comunidades y el Ministerio. “Por todo ello —insiste— la no suscripción de la Estrategia por parte de la Xunta hace inviable la transferencia de los fondos”.

Copia de la grabación. Desde la Xunta, reclaman al Gobierno central copia de la grabación íntegra de la reunión de la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio. En ella, advierten en una carta enviada la semana pasada a Morán, que se podrá constatar que en esa reunión por parte de la propia ministra y vicepresidenta segunda, Teresa Ribera, manifestó que “la no subscripción de la estrategia por parte de una comunidad autónoma no constituiría un impedimento para poder acceder a los fondos consignados en los presupuestos del Estado para este 2022 para las líneas destinadas a la adopción de medidas de protección del ganado y para paliar los daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva”.

Cambio “unilateral”. Para la Xunta las nuevas exigencias del Gobierno para el reparto de fondos se basan en criterios subjetivos. “Entre los criterios objetivos de distribución aprobados por el órgano competente no está, ni puede estar, el haber emitido el voto favorable a la citada estrategia (…) De modo unilateral y por encima de la literalidad de lo acordado por el órgano competente, y así certificado, se traslada por usted un criterio subjetivo de reparto, consistente en que las comunidades que hayan votado en contra de la Estrategia deben mostrarse favorables a ella si quieren recibir los fondos cuyo reparto ya estaba aprobado”, denuncian desde Medio Ambiente.

Más de 1.300 ataques al año y 2.300 animales muertos

Galicia sufre una media de tres ataques del lobo cada día. Más de 2.300 animales muertos en un año por los daños ocasionados por las manadas que habitan en los montes gallegos. Es el balance hecho público por la Xunta tras la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir el cánido en el Listado de especies de protección especial. En contra de la tesis defendida por el Gobierno para prohibir la caza del cánido en todo el país, también en las comunidades loberas que cuentan con planes de gestión propios para garantizar la conservación del animal y su convivencia con el medio rural, el Ejecutivo autonómico ha constatado en los últimos años “un incremento significativo de los daños producidos por el lobo”.

Desde el año 2014 el número de avisos por daños de esta especie experimentó un aumento del 126% —más del doble—, pasando de 618 avisos hace siete años a los más de 1.300 de 2020. El número de animales afectados también aumentó un 59%, al pasar de 1.458 en 2014 a 2.310. La Xunta abrió en 2016 una línea de ayudas a la prevención de daños, que el próximo año, según avanzó la semana pasada la conselleira de Medio Ambiente, ascenderán 1,9 millones frente a los 600.000 euros que reservó a tal fin en la convocatoria de este ejercicio. En el periodo 2016-2022, la Xunta destinó casi 6 millones de euros a pagar indemnizaciones y gastos de prevención y el año que viene se reservarán 2,5 millones de euros más para ambas órdenes de ayudas.