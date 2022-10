La DGT aboga por quitar camiones de la carretera para reducir siniestros

A fuerza de campañas, sanciones y concienciación de que los siniestros de tráfico son tragedias que pueden evitarse, las cifras de mortalidad fueron reduciéndose de manera relevante. Ya son menos de la mitad que hace una década. Pero detrás de cada caso hay un drama personal y familiar y, a pesar de lo que se ha avanzado aún queda margen de mejora.

En lo que va de año han fallecido en las carreteras españolas 908 personas, un total de 68 en la red viaria gallega. El número de víctimas ha aumentado un 5% con respecto a 2021 y el director general de Tráfico, Pere Navarro, observa “una cierta relajación en el cumplimiento de las normas”, que también es constatable en varios países de Europa tras una pandemia con restricciones en la movilidad. “Después de todo lo que hemos pasado sería una pena perder el gran esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí”, destacó ayer Navarro durante un acto en Ourense.

Desde su puesta en funcionamiento en 2006, el carné por puntos ha contribuido en España a rebajar las cifras de siniestralidad. Sin restarle importancia, cuando Navarro echa la vista atrás apunta al tren y a la alta velocidad como cambios estructurales decisivos, y de cara a los nuevos avances en la política de seguridad vial mira también al ferrocarril. “La gran medida para reducir los accidentes en este país fue el AVE, que llevó miles y miles y miles de viajes de la carretera al ferrocarril, con lo que disminuyó el riesgo de forma drástica. Cuando me preguntan por una medida para poder reducir hoy en día, yo añado: sí, llevar las mercancías de la carretera al ferrocarril. En España van el 4%, mientras que la media europea es el 15%, por lo que tenemos recorrido”, defiende el director de Tráfico.

“Los camioneros son grandes profesionales, conducen muy bien y van con cuidado, pero se trata de un concepto general de reducir el riesgo al reducir los desplazamientos por carretera”, expuso Navarro consciente de que no será sencillo. “Desde hace 30 años, gobiernos de todos los colores dicen al llegar que van a llevar las mercancías al ferrocarril. Ahora —destaca— va a salir la Ley de Movilidad, que también lo indica. Pero no debe ser fácil, porque hace 30 años que se anuncia y no se ha podido hacer”.

Entre las medidas que sí se han puesto en marcha y han demostrado su eficacia está la implantación del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en las ciudades y núcleos urbanos, desde mayo de 2021. “El año pasado, tras la implantación del límite a 30, la cifra de fallecidos bajó un 20% en las ciudades, el de atropellos un 26% y el de mayores de 64 años, un 31%. Es la prueba de que en España, trabajando juntos, podemos hacer grandes cosas”, destacó Navarro.

El descenso del límite de 100 a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias de España, vigente desde enero de 2019, supuso un descenso de la siniestralidad en estas vías del 10%. Este año, indica Navarro, se constata un incremento de los accidentes en autovías y autopistas superior al que se produce en las vías secundarias, donde habitualmente han tenido lugar siete de cada diez percances.