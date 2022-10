Economía duplica las ayudas para la compra de vehículos eléctricos con 18 millones más

Más fondos para apoyar la renovación de la flota de vehículos particulares, para autónomos o para pequeñas empresas con coches eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible ante el “éxito” de la convocatoria y el “número de solicitudes”. El programa Moves III contará con 17,8 millones de euros más, casi el doble del presupuesto avanzado hace un año, para “promover una movilidad más respetuosa con el medio ambiente” por un lado y “contribuir al ahorro de los ciudadanos al reducir el consumo de combustible”. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien explicó que su Ejecutivo aprobó ayer la ampliación del crédito para la tercera edición de una iniciativa al amparo de la cual se han concedido ya casi 2.600 ayudas —que se suman a las mil de las dos ediciones previas— por 11,6 millones de euros.

Los 40,5 millones con los que contará finalmente el programa, que también va destinada a apoyar la instalación de infraestructuras de recarga, resultado de una petición de ampliación solicitada por la Xunta en el marco del Plan de recuperación y resiliencia dotado con fondos Next Generation de la UE, servirán, según aseguró ayer Rueda, para promover ahorros económicos “que pueden llegar a 5,2 millones de euros” al año en los costes de combustible y para rebajar las emisiones de CO2 —equivalentes a plantar 344.000 árboles, apuntó—.

El plan tiene dos líneas. La primera va dirigida a adquirir vehículos y los apoyos van de un mínimo de 700 a un máximo de 9.000 euros. En el caso de que la solicitud la haga un particular, solo puede optar a una ayuda, pero autónomos y pymes pueden solicitar hasta medio centenar cada año, frente al límite de 30 de la edición anterior.

En cuanto a las subvenciones para instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, las cuantías oscilan entre el 30 y el 80% de los costes subvencionable según el solicitante, potencia o localización en concellos de menos de cinco mil habitantes. La “novedad”, reseñó, “es que la ayuda máxima se duplica” respecto a las convocatorias anteriores.

La ampliación de la partida para Moves III es uno de los acuerdos destacados ayer por el presidente de la Xunta tras el Consello. En la reunión semanal del Ejecutivo también se aprobó, entre otras cuestiones, la Estratexia de xestión do cancro en Galicia 2022-2026, que busca avanzar en la detección rápida del cáncer y en su prevención. Una de las “prioridades”, dijo Rueda, es que “más del 50 por ciento de los tumores sean diagnosticados en estadios tempranos”, para ello se busca llegar al cien por cien de la población diana en los programas de cribado e incrementar las vías rápidas. En estas el plazo es ahora de “solo 6 días”, pero la Xunta quiere rebajarlo más. Rueda añadió que está blindado ya por ley el tiempo máximo para cirugías oncológicas según prioridades, pero se pretende ir más allá y reducirlo “aún más”.

El Consello aprobó asimismo una convocatoria de ayudas directas a conciliación, transporte, manutención y alojamiento para que 15.300 personas desempleadas puedan asistir a cursos de formación; cerca de 200.000 euros para reforzar la actividad investigadora de cuatro finalistas de las convocatorias de ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) que no recibieron financiación y la creación de un geoportal de Protección Civil con datos sobre riesgos (sísmicos, incendios, inundaciones...) y planes de protección por concellos.

En el turno de preguntas, el mandatario gallego reconoció que pudo haber “errores” en la gestión del hundimiento del Prestige tras dos décadas de la catástrofe, pero que se “aprendió” de ellos. Al respecto, enfatizó que está “orgulloso de cómo se reaccionó con las ayudas y compensaciones” a los afectados. “Creo que ahí sí que se hicieron las cosas muy bien”. “Y de lo que se haya hecho mal, creo que aprendimos todos”, añadió.

Límites a la vivienda colaborativa: 150 vecinos, desde 55 años

La moda llegó del frío, del Norte de Europa, pero Galicia está dispuesta a asumirla: el “cohousing” o las viviendas colaborativas. El Ejecutivo gallego piensa en los mayores para que puedan vivir en el mismo lugar “de forma autónoma” y compartan servicios y el Consello aprobó ayer la primera normativa autonómica que afectará a este tipo de instalaciones. Rueda asegura que es la respuesta a una demanda social y a un nuevo modelo de cuidados que atienda las “necesidades y preferencias” de los mayores. El mandatario avanzó algunas claves de la norma: estas instalaciones albergarán un máximo de 150 personas, a partir al menos de 55 años, y contarán no solo con zonas compartidas, sino también con partes privadas: cuarto, baño, cocina, salón y buhardilla. Rueda destacó cómo la Xunta apuesta por los servicios de proximidad para que los mayores puedan quedarse en casa y, entre otras cuestiones, aludió al programa de teleasistencia, que posibilita un soporte tecnológico para recibir atención inmediata en caso de emergencia: la previsión es que el próximo año se beneficien de esta red de seguridad un total de 10.000 usuarios. Por otro lado, preguntado por las declaraciones de la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, sobre que “la población tiene que entender que no haya un pediatra en cada centro de salud”, Rueda asegura que esa es “la opinión de la mayoría de los pediatras gallegos”, que “avalan”, dijo, “una reorganización” de la especialidad en Atención Primaria dada la falta de profesionales. “Y yo estoy totalmente de acuerdo”, subrayó, para destacar enseguida que, “si no hay pediatras suficientes, lo que importa es la calidad asistencial, por encima incluso de la proximidad”.

Adelante con el recurso contra el Reglamento de Costas

La Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de Costas que, a su entender, “limita derechos” reconocidos en legislación de rango superior y “reduce” las competencias autonómicas en el litoral. Se trata, recalcó Rueda, de afrontar una legislación estatal cada vez “más restrictiva” que pretende, reprocha, “erradicar toda actividad humana y económica del litoral”. Galicia reclamará su “nulidad plena” y su presidente advierte que ya se están notando sus efectos sobre el tejido empresarial en una “paralización en las inversiones” y que además hay unos cuatro mil inmuebles públicos y privados en el dominio público marítimo-terrestre. Ni las concesiones de viviendas ni de empresas mar-industria otorgadas antes de 1988 pueden tener una prórroga extraordinaria con el nuevo reglamento, reprobó.