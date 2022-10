El Consello de la Xunta ha dado luz verde a interponer recurso contra el decreto aprobado este verano por el Gobierno central para modificar el reglamento de Costas para mantener la actividad económica y garantizar el empleo en el litoral gallego. El Ejecutivo autonómico, avanzó su presidente, Alfonso Rueda, pedirá ante el Tribunal Supremo la nulidad.

Rueda reprochó la “deriva” del Gobierno central promulga regulaciones “cada vez más restrictivas” en la costa que buscan, dijo, "erradicar" toda actividad humana y económica en el litoral sin tener en cuenta “la realidad” de que pueden ser "compatibles" con el medio ambiente. Recordó que en el dominio público marítimo-terrestre hay edificaciones públicas y privadas, que cifró en unas cuatro mil, y además empresas del complejo mar-industria que se toparán con problemas para renovar sus concesiones cuando se agoten las que están vigentes.

"Disminuir derechos"

La Xunta entiende que el decreto que recurrirá a través de su Asesoría Xurídica afecta “directamente” a la comunidad y además, entienden que “limita y vulnera derechos reconocidos en la legislación de Costas vigente” y que un reglamento no puede “disminuir” los derechos reconocidos en una ley y además porque “vulnera competencias autonómicas sobre el litoral”.

“Vamos a pedir la nulidad del decreto basándonos en los argumentos que acabo de decir”, indicó el mandatario, para quien las “principales limitaciones” del reglamento serían se elimina la posibilidad de que las concesiones de viviendas y empresas en dominio público anteriores a 1978 tengan una prórroga extraordinaria y, en relación a las posteriores, se “endurecen bastante los requisitos” para optar a dichas extensiones. Además, añadió, se “amplían” los límites del dominio público marítimo-terrestre y por tanto, “zonas más limitativas donde no se podrán ejercer una serie de funciones”.

El presidente de la Xunta enfatizó que desde 2018 un total de 18 empresas solicitaron la prórroga y “a día de hoy no tienen respuesta”. “Ahora con este reglamento no se les va a poder dar”, recriminó. “Las deja sin ninguna posibilidad”, enfatizó. Apuntó asimismo que 40 familias en Muros acaban de saber que el Catastro declaró que sus terrenos son propiedad del Estado. Dada esa ampliación, “lo que antes era propiedad particular pasa a ser dominio público marítimo-terrestre”.

“No tiene ningún sentido esta normativa y por tanto tenemos que reaccionar recurriendo el reglamento que está produciendo ya efectos perjudiciales”, destacó, para recalcar que en la cadena mar-industria “ya se están produciendo muchas paralizaciones de inversiones”.