El Gobierno plantea un sistema fiscal progresivo para implantar peajes en las autovías

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, planteó ayer la posibilidad de crear un sistema progresivo, en el que se tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario de cara a la implementación de los peajes en todas las autovías del país.

Durante su participación en una comisión del Congreso para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2023, Pardo de Vera admitió que el actual modelo de financiación de carreteras es “insostenible”. Los datos apuntan a un déficit de 9.000 millones de euros, añadió.

“Es un modelo insostenible. Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado, pero todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada. Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva”, declaró.

Posteriormente, explicó que su departamento hubiese preferido diseñar la gratuidad del transporte público, que ya se aplica desde septiembre a los Cercanías y Media Distancia, desde un punto de vista de progresividad fiscal, ya que hay viajeros recurrentes de tren que pueden permitirse pagarse el billete y otros que no.

Sin embargo, la especial coyuntura ha provocado que esta decisión se haya tenido que tomar de forma rápida y hacer gratuitos los viajes de forma generalizada, sin tener en cuenta la renta de cada persona.